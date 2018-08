Unió de Pagesos demana canviar les polítiques de la fauna salvatge

Unió de Pagesos ha posat en marxa una campanya per fer visible els danys que ocasiona la fauna protegida com els ossos, els voltors i els llops sobre la ramaderia i l'agricultura a les comarques de muntanya.

L'organització realitzarà en les pròximes setmanes quatre xerrades informatives a Vielha, la Pobla de Segur, Vilaller i Llavorsí per valorar i decidir les futures accions a posar en marxa i prendre les mesures necessàries que permetin reduir aquests danys a l'ecosistema.

Així mateix, Unió de Pagesos convocarà una manifestació el 31 d'agost, en una població encara per concretar, per denunciar «la manca d'efectivitat» de les accions de l'administració i per exigir un canvi en les polítiques de gestió de la fauna salvatge. El sindicat assegura que la situació «s'està tornant insostenible per als ramaders», ja que els atacs «són cada vegada més nombrosos», perquè provoquen «danys directes al bestiar i altres d'indirectes, en forma d'abandó de pastures i d'increment de despeses en haver de prendre mesures extraordinàries».

A més, des d'Unió de Pagesos (UP) posen en relleu que darrerament s'han intensificat els casos de transmissió de malalties de la fauna salvatge, protegida o no, al bestiar d'algunes explotacions, «que està obligat a passar tots els controls sanitaris».



Xerrades per analitzar danys

Les xerrades organitzades per UP tindran lloc el 7 d'agost a Vielha, el 13 a la Pobla de Segur (Pallars Jussà), el 21 a Vilaller (Alta Ribagorça) i el 28 a Llavorsí (Pallars Sobirà).

Aquestes trobades serviran per analitzar els danys que causa la fauna salvatge protegida sobre la ramaderia i l'agricultura, i també s'abordaran els problemes derivats de la transmissió de malalties de la fauna salvatge als ramats, com ara la tuberculosi, i de la sanitat ramadera. Les accions reivindicatives culminaran amb una manifestació que se celebrarà el 31 d'agost.

El sindicat considera «imprescindible» que els ramaders amb animals afectats per danys de la fauna protegida denunciïn com més aviat millor els atacs «per tenir opcions de què aquests siguin compensats», però principalment per tal de «poder fer aflorar la magnitud real del problema», ja que, tal com ha fet saber l'organització, «molts atacs no es denuncien».

Com a mostra representativa, segons asseguren des de la Unió de Pagesos, en tot el 2017 només s'haurien denunciat uns 90 casos d'atacs d'aquestes espècies sobre la ramaderia i l'agricultura, que l'Administració va compensar amb poc més de 20.000 euros.