CCOO es mostra «poc optimista» sobre el retorn d'empreses traslladades pel procés

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, s'ha mostrat «poc optimista» sobre el retorn de les empreses que van canviar la seva seu fiscal o social després de l'aprovació del reial decret llei que ho va facilitar, després del referèndum de l'1 d'octubre, i que l'organització que lidera ha demanat que es retiri.

Pacheco ha animat els responsables de totes aquestes societats que tornin a establir la seva seu a Catalunya perquè defensa que la incertesa política que va poder motivar la seva decisió ja no es produeix: «Que tornin amb normalitat perquè crec que estaran al millor territori de desenvolupament econòmic que poden tenir a la península».

Sobre el context polític que es va produir a finals de 2017 a Catalunya, ha raonat que «l'economia ha demostrat una vegada més que les incerteses polítiques tenen una afectació clara».

«La política ha de tenir clara una cosa: l'economia funciona amb estabilitat. Això no significa envoltar la capacitat política. La gent té la possibilitat que la democràcia actuï més enllà de les regles que marca l'economia però ho ha de tenir en compte», va defensar el representant sindical.

Per a Pacheco, la incertesa jurídica d'aquest període es va traduir en el fet que les empreses volguessin protegir el seu patrimoni, però no va implicar el canvi estratègic de la seva línia de negoci.

«Ningú no podrà dir que s'ha vist ni que s'està quantificant que darrere del canvi de seu social hagin marxat àmbits productius o de negoci fora de Catalunya. Les seves activitats estan encara a Catalunya i la capacitat de generar noves activitats no s'ha trencat».

Va refusar valorar si l'aplicació d'aquest reial decret llei ha pogut tenir un efecte directe sobre inversions a Catalunya i ha reiterat que l'important, en el cas que s'hagin perdut algunes, és poder captar-les ara per «mantenir el nivell de creixement».

Les paraules de Pacheco arribaven després que la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, hagi anunciat que està en «converses» amb les grans empreses que van marxar i va mostrar la seva confiança que «alguna d'aquestes» acabarà tornant.



«Tenim les portes obertes»

«Qui vulgui tornar, tenim les portes ben obertes», ha dit Chacón. «És decisió seva», afegia. La consellera d'Empresa va insistir que els exposarà que el Govern segueix apostant per «l'economia productiva» i el seu «ecosistema» i va animar les empreses a explicar «quina cosa les va fer marxar i llavors entendrem més bé quina cosa volen per tornar». Chacón va instar les empreses a compartir de forma clara quins motius tenen per no tornar i ha dit que rebatrà arguments com la «inestabilitat» o la «inseguretat jurídica» si és que les companyies creuen que són «condicionants que no han desaparegut».

Segons Chacón, ara «com a mínim» el Govern està «treballant a plenes funcions» amb un «posicionament molt clar». «Som capaços de demostrar amb indicadors objectius quina és la realitat del nostre teixit productiu i econòmic» i «rebatrem» els dubtes amb «contra-arguments», va remarcar la consellera d'Empresa. «A partir d'aquí, cadascú que decideixi», va concloure Chacón.