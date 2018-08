Els taxistes han deixat d'ingressar 12 milions d'euros per les protestes

Els taxistes han deixat d'ingressar 12 milions d'euros per les protestes barcelona

El sector del taxi ha xifrat les pèrdues dels vuit dies de vaga a Barcelona en 12 milions d'euros. Segons un càlcul de l'Agrupació Taxi Companys, aquesta és la quantitat que han deixat d'ingressar els 10.000 taxistes de l'àrea metropolitana durant la protesta en contra de la suspensió de la normativa metropolitana que limita el nombre de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La vaga, que va deixar Barcelona sense taxis del 25 de juliol a l'1 d'agost, es va estendre a altres ciutats de l'Estat on, segons l'associació de taxistes presidida per Luis López, el sector ha perdut entre 50 i 55 milions d'euros. El càlcul de l'associació és aproximat i, segons ha explicat López, estimen que un taxista guanya de mitjana uns 150 euros al dia.

Paral·lelament, la vaga de taxistes ha provocat un increment del lloguer de vehicles, així com de les descàrregues de les aplicacions gratuïtes d'Uber i Cabify. Segons va assenyalar la companyia Europcar, «lògicament, la vaga de taxis ha tingut una repercussió directa en el lloguer de cotxes».

El director general d'Europcar Mobility Group a Espanya, José María González, va assegurar que a Madrid i Barcelona, dues de les ciutats en les que més s'han fet notar les aturades, el creixement de l'activitat respecte a les mateixes dates de l'any passat s'ha incrementat de manera significativa, al voltant d'un 5 per cent.



Alternatives de mobilitat

Uber, Cabify, Free2Move, Car2Go, Zity, Drivy, Amovens, Bluemove, eCooltra o Muving són algunes de les nombroses alternatives de mobilitat que han sorgit en els últims anys a l'empara de les noves tecnologies i que aquesta setmana han experimentat també notables creixements. Mentre les aplicacions d'Uber i Cabify es van situar entre les deu més descarregades durant aquests dies a les botigues d'«apps», per sobre de Google o Netflix, l'efecte de l'aturada dels taxistes també s'ha deixat notar en altres solucions de mobilitat urbana que no són competència directa d'aquest gremi.



Model urbà

Des de Drivy van destacar que el servei de taxi, o aplicacions amb servei de xofer, passen per un model urbà de mobilitat que és diferent del que ells ofereixen.

Segons va explicar la companyia de carsharing, el servei del que més ús han fet els usuaris durant les jornades de vaga és el lloguer de fins a 4 hores, una funcionalitat que va llançar fa poc més d'un mes i que aquesta empresa emergent vol posicionar com una altra alternativa en desplaçaments per ciutat. Segons les dades facilitades, les reserves fetes a través d'aquesta aplicació durant la passada setmana van augmentar un 30%, mentre el 35% de les reserves de menys de 4 hores es van registrar el dia 26 de juliol, en plena vaga de taxis. Des de Drivy es va assegurar que aquestes reserves van augmentar 10 punts a Barcelona i 7 a Madrid des de l'inici de la vaga fins a l'1 d'agost.

Per la seva banda, Amovens, que ofereix lloguers entre particulars durant un mínim de dos dies, ha precisat que el seu model de negoci està enfocat «principalment a la mobilitat de llarga distància i de forma residual a la mobilitat urbana».