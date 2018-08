Àtics a Girona per fer de la teva vida un somni

Nits d´estrelles, ecplipses, de sopars, tardes de sol i matins d´esmorzars amb vistes,són els regals que pots trobar-te en comprar un àtic. Tucasa.com t´ofereix una selecció de àtics per gaudir de la vida. Entra i mira!!





ATIC-DUPLEX amb terrassa sortida des menjador i accés d´ascensor a primera i segona planta de l´habitatge. Plaça de pàrquing inclosa Planta baixa consta de 3 habitacions, una switte, dos banys. Planta alta consta de lavabo, cuina equipada amb sortida a terrassa de 8 m2, saló menjador amb sortida a terrassa de 15 m2. Calefacció de gas natural, finestres alumini, portes de faig i terres de gress. Aire condicionat en saló menjador. Cèntric però tranquil, bon accés. (Més info i fotografies)



Àtic dúplex de 80 m2 de dues habitacions amb 25 m2 de terrasses a Santa Clotilde! Dues habitacions dobles, amb armaris encastats, luminosas. Comedor de 20 m2 molt lluminós amb sortida a una de les terrazas. Dos terrasses, una de 17 m2 i una altra de 8 m2, molt pràctiques. Perfectes per comer. Cocina independent totalment equipada, amb passa platos.Dos banys complets, un amb banyera i un altre amb plat de dutxa. Per estrenar. Un en cada planta. Solárium a la part de dalt, perfecte per fer barbacoa i prendre el sol. Zona enjardinada i piscina comunitariaSituación immillorable a Santa Clotilde, possibilitat de comprar una plaça d´parking. (Més info i fotografies)



Santa Clotilde. Àtic exclusiu de 95 m2 + 60 m2 de terrassa amb sol tot el dia i en zona perfecta, una sola planta. Té 2 hab dobles, molt àmplies, moblades i soleadas. Baño complet amb banyera, ampli, semi-nuevo. Cocina independent totalment equipada amb taula per menjar dins 5 personas. Salón ampli moblat amb sortida al porxo on es troba un altre saló (aquest perfecte per als mesos de l´estiu). Salón amb accés a la terrassa de 60 m2 la qual envolta l´àtic per tots els seus lados. El preu inclou un plaça de pàrquing i un traster de 7 m2. (Més info i fotografies)



CÈNTRIC àtic amb ÀMPLIA TERRASSA, FIGUERES. Aquest acollidor pis està situat a pocs metres de la Rambla, Museu Dalí i centre comercial de la ciutat, es distribueix en 2 habitacions dobles, amb vestidor i amb una zona despatx, 1 bany complet, cuina i saló-menjador amb accés a gran terrassa de 40 m2 amb precioses vistes a l´Església de Sant Pere. L´apartament està equipat amb aire condicionat, calefacció central de gas i està inclòs en el preu una plaça de pàrquing. L´edifici disposa d´ascensor. (Més info i fotografies)



Àtic a una zona perfecta per gaudir de la ciutat i de la platja. El pis es troba a dos minuts caminant del centre ia 5 minuts de la platja. Rebedor, cuina equipada amb sortida al balcó on hi ha rentadora i possibilitat de posar una tauleta, saló menjador amb sortida al balcó, 2 habitació de matrimoni amb sortida al balcó, 1 habitació individual amb sortida a un balcó, 1 lavabo complet amb banyera, 1 lavabo. (Més info i fotografies)