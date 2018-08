La Generalitat estudia canviar la normativa dels pisos turístics

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, es planteja fer canvis a la normativa que regula els habitatges d'ús turístic, que data del 2012. Un dels objectius d'aquesta revisió és «establir mecanismes de control perquè no s'hi facin segons quines activitats» no turístiques i que poden ser il·legals o comportar un «incompliment d'una part de la normativa». ». D'altra banda, la consellera va explicar que la normativa per regular el lloguer d'habitacions a turistes s'ha «aturat» perquè vol recollir les opinions de tots els grups polítics i analitzar com s'està fent en altres països. «Partidària de regular aquesta realitat, sí. Però no amb presses i de qualsevol manera», va assegurar.



Recaptació de 5,4 M en sancions

La Generalitat ha recaptat 5,4 milions d'euros en sancions a pisos turístics il·legals des que es va aprovar el decret que regula aquest tipus d'habitatges el novembre del 2012. Així, el Govern ha obert un total de 1.309 expedients sancionadors a habitatges turístics il·legals.

Són dades del Departament d'Empresa que inclouen tot el territori català excepte la ciutat de Barcelona, on només entre el juliol del 2016 i del 2018 es van obrir 5.503 expedients, segons xifres de l'Ajuntament. De fet, en aquests dos anys el consistori barceloní va ordenar tancar 4.148 pisos turístics il·legals.

L'anterior conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, tenia a punt una normativa per regular el lloguer a turistes d'habitacions de la residència habitual però finalment no va veure la llum. Així, volia crear la figura de la «llar compartida», que hagués tingut com a requisits l'empadronament en l'habitatge on es realitzava l'activitat, la cèdula d'habitabilitat vigent, l'oferta d'un nombre màxim de places i estar inscrita al Registre de Turisme de Catalunya.

El lloguer de les habitacions es plantejava per a períodes de curta durada i sense una limitació anual. D'aquesta manera, el Govern es proposava regular un model que ja s'està duent a terme a través de plataformes com Airbnb.

«Per què hem volgut aturar aquesta regulació? Faltava contrastar-ho amb la resta de forces polítiques», va explicar Àngels Chacón, qui també vol comprovar, en tornar de les vacances d'agost, «amb quina amplitud d'agents socioeconòmics es va treballar».