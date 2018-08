Les baixes dels autònoms es van allargar una mitjana de 83 dies durant el 2017

Dels 548.364 autònoms que hi havia de mitjana el 2017 a Catalunya només el 0,98% van agafar una baixa per incapacitat temporal, un percentatge que és substancialment inferior al registrat pel col·lectiu d'assalariats en el mercat de treball català que va ser del 2,8% en relació amb un cens de 3.274.073 persones de mitjana que hi havia en la totalitat del sistema de la Seguretat Social. Un informe de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) indica que la durada mitjana de la baixa dels autònoms catalans el 2017 va ser de 83,37 dies mentre que el terme mitjà que es va registrar en el conjunt de l'estat espanyol va ser de 92,23 dies. Entre els assalariats catalans la mitjana de la baixa va ser de 29,26 dies i a l'Estat de 39,51 dies. ATA diu que la baixa dels autònoms s'allarga més perquè els costa més agafar-la i quan ho fan és perquè les incapacitats són més greus i es triga més a recuperar la normalitat. L'informe indica que cada mes 9,67 autònoms de cada 1.000 es van agafar la baixa a Catalunya en el transcurs del 2017, una ràtio que baixa fins el 9,22 mensual en el conjunt de l'estat espanyol. La durada mitjana d'aquestes baixes va ser a Catalunya de 83,37 dies i de 92,23 a l'Estat. Lorenzo Amor, president d'ATA, constata que de les dades que s'observen de l'estudi es pot afirmar que els autònoms s'agafen «molt menys la baixa» que els assalariats però quan ho fan les seves incapacitats temporals «són molt més llargues atès que un autònom no demana la baixa per un refredat», assegura. Amor recorda que a l'estat espanyol 9,22 de cada 1.000 autònoms (9,67 per cada 1.000 a Catalunya) s'han agafat la baixa cada mes durant el 2017, una xifra que està molt per sota de la ràtio mensual de 22 treballadors de cada 1.000 que es registra entre el col·lectiu d'assalariats (32,35 al mes per cada 1.000 a Catalunya). El president d'ATA reclama al govern espanyol que els autònoms estiguin exempts de pagar la quota de la Seguretat Social a partir del dia 30 de baixa. Amor creu que en tractar-se de baixes tan llargues és un «problema» per l'afectat seguir pagant la quota de la Seguretat Social.