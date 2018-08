La CUP demana més ajuda a Madrenas

La CUP Crida per Girona demanarà a Madrenas més ajuda cap als afectats d'iDental, una clínica instal·lada en la ciutat que governa. Es comprometen d'entrada a complir amb una de les demandes dels pacients més important: que l'Oficina Municipal d'Informació de Consum (OMIC) accepti les reclamacions a iDental que els pacients volen aplicar. Fins ara, Consum només estava acceptant les reclamacions a les financeres (un cop reclamades per part del particular). El motiu pel qual no admeten les reclamacions a la clínica és per la seva desaparició. No obstant això, aquest rebuig no ajuda gens els afectats, que necessiten tots els passos -entre ells, fer la reclamació a iDental- de cara un judici.

Aquest acord es va fer ahir dins d'una reunió entre els encarregats de l'Associació d'Afectats d'iDental a Girona amb les regidores Laia Pèlach i Ester Costa de la CUP Crida per Girona. «Vam quedar molt satisfets», va afirmar Maria Dolores, cap de l'Associació.