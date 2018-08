La importància de la correcta gestió de la reputació online d'un hotel

Dins dels milers d´aspectes que els hotels han de tenir en compte, la reputació en línia és sens dubte, un factor clau que ha anat prenent relleu al llarg dels últims anys. Segons TripAvisor, el 89% dels viatgers afirmen que les opinions juguen un paper fonamental a l´hora d´escollir un establiment. El social proof aporta les garanties suficients per assegurar unes vacances perfectes. Davant aquest panorama, no gestionar la teva reputació corporativa pot significar la fi.

Ens trobem davant d´un viatger 3.0 que no se separa del seu Smartphone i que no dubtarà a explicar al món amb pèls i senyals, una mala experiència o una experiència mal resolta per part de l´hotel. Llavors ¿com podem afrontar aquesta situació i sortir victoriosos?

La resposta és clara: tenir una estratègia i una tecnologia puntera al teu costat. Efimatica és un partner tecnològic que t´ajuda que el teu hotel pugui tenir control en tot moment, entre altres coses, de la reputació online fàcil i còmodament. Gràcies a Obehotel, en una sola plataforma pots tenir monitorat tot el que passa en l´entorn online del teu establiment per estar sempre al corrent i gestionar els comentaris i opinions dels teus hostes. També proveeix altres serveis com gestors de reserves per optimitzar la reserva directa, així com altres serveis especialitzats en el sector hoteler per l´ecosistema online del teu hotel o cadena tregui el màxim rendiment de les xarxes.

Obehotel és un producte i servei desenvolupat per EFIMATICA, empresa de serveis informàtics especialitzada en tecnologia per al sector turístic, pioners en tecnologies web per a hotels.

No podem acabar sense dir que cal posar-se en marxa, perquè cada queixa o pregunta no resolta pot ser un client perdut i altres potencials clients no guanyats.