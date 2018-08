Indústria anuncia que l'impost al dièsel s'inclourà als pressupostos del 2019

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va revelar que el Govern treballa en un esborrany sobre la nova fiscalitat del dièsel, vinculada a la transició ecològica, que acompanyarà a la presentació dels nous Pressupostos Generals de l'Estat per 2019.

Maroto va indicar que encara que l'Executiu té fins al 30 de setembre per presentar el projecte de pressupostos, es retardarà «una mica, no gaire» i anunciat que, de la mà dels pressupostos, vindran diferents mesures fiscals.

«S'ha parlat molt del diésel, però la realitat és que encara no s'ha posat damunt de la taula un possible esborrany per veure, amb els sectors implicats, la lletra petita del que serà l'impost al diésel», va afegir, al mateix temps que va ressaltar que l'Executiu ha d'anar «més de pressa» en la transició a la reducció d'emissions, després de disparar-se les de diòxid de carboni (CO2).

Així, va afirmar que, des del Govern, estan treballant amb en un esborrany de la nova fiscalitat al carburant diésel i va assenyalar que s'analitzarà juntament amb el sector de l'automòbil, amb la finalitat d'arribar a un «bon impost» que marqui el 'full de ruta' cap a la reducció de les emissions, però d'una forma que el sector pugui acompassar-se a aquests canvis.

En aquest sentit, es va referir a les declaracions de la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en les quals assegurava que el diésel tenia «els dies explicats» i va assegurar que aquestes paraules «no van ser encertades», tal com va reconèixer posteriorment la pròpia Ribera.

En aquesta línia, va indicar que el Govern està treballant en una fiscalitat que reculli les peticions de la Comissió Europea (CE), però juntament amb polítiques econòmiques que ajudin al fet que la transició cap a la reducció del CO2 sigui d'una forma ordenada.

«Tenim el repte important de lluitar contra el canvi climàtic, que és, per a nosaltres, importantíssim i un projecte de país. No dubtem que ho hem de fer, però també mantenint la competitivitat de sectors estratègics, com és el de l'automoció, amb una indústria que és intensiva en consum energètic i cal veure com acompanyar a aquests sectors perquè facin aquesta transició», va explicar.

Així mateix, va assenyalar que les mesures fiscals que adoptarà el Govern no estaran únicament basades en la protecció del medi ambient, sinó que també s'orientaran a cobrir àrees econòmiques que no estan dins de la fiscalitat del segle XXI, com per exemple els habitatges turístics.

«La fiscalitat del Segle XXI ha de respondre a una sèrie de nous serveis, que molts estan a la xarxa. Ara tenim una fiscalitat obsoleta en algunes àrees que estan generant empreses i ocupacions, però que no estan igual de regulades com els sectors tradicionals», va subratllar.