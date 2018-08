Lloret de Mar, amb un 11%, encapçala la caiguda del preu del lloguer a Catalunya

Dos dels cinc municpis que més han baixat el preu de lloguer es troben a les comarques gironines. Els cinc municipis catalans on més va caure el lloguer de pisos van ser en primer lloc Lloret de Mar, que a un preu de mitjana de 7,08 euros el metre quadrat va veure caure el preu del lloguer al juliol l'11,2% en relació amb el juny, seguit del Vendrell que amb 6,52 euros recula el 9,1%, Roses a 4,31 euros el 6,4% menys, Montcada i Reixac a 5,39 euros, el -6,1% i finalment Rubí a 8,30 euros, el -5,1%.

El preu del lloguer de pisos a Catalunya s'ha situat al juliol en 12,21 euros el metre quadrat, cosa que suposa l'1,2% menys que al juny, segons l'índex immobiliari Fotocasa. Des que va començar l'any, el preu del lloguer a Catalunya ha iniciat una tendència a la baixa que ha portat que el preu de les rendes hagi registrat un descens acumulat del 5,2% des del mes de gener, quan el preu del lloguer es va situar en 12,88 euros el metre quadrat, marcant el màxim històric del Principat. El preu del lloguer a Catalunya se situa al juliol un 45,9% per sobre de la mitjana de l'estat espanyol que ara per ara està en 8,37 euros el metre quadrat. A totes les demarcacions catalans el preu del lloguer recula amb baixades del 2,7% a Tarragona, el 2,4% a Girona, l'1% a Barcelona i el 0,6% a Lleida. Dels 49 municipis catalans que Fotocasa fa servir per elaborar l'índex immobiliari de seguiment del lloguer en 28 municipis el preu de la renda ha baixat. El preu del metre quadrat a les comarques de Barcelona es va situar al juliol en 13,79 euros el metre quadrat (-1%), a Girona a 6,85 euros (-2,4%), a Tarragona a 6,38 euros (-2,7%) i finalment a Lleida el preu del metre quadrat s'ha situat en 5,57 euros (-0,6%).

Els cinc municipis catalans que van registrar els major increments de lloguer van ser Badalona amb 10,50 euros el metre quadrat, el 5,9% més que al juny, seguit d'Igualada que amb 6,02 euros registra un augment del 5,4%, El Prat de Llobregat a 11,62 euros i el 5,2% més, Cambrils a 7,51 euros i el 4,7% més i Granollers amb 9,36 euros i el 3,4% més.

En 2 dels 10 districtes de la ciutat de Barcelona que analitza l'índex Fotocasa es registren increments en el preu del lloguer al juliol. Aquests dos districtes són Nou Barri i Les Corts, amb increments de les rendes del 2,7% i del 0,9%.

El districte Sarrià-Sant Gervasi segueix sent el més car de la capital amb una mitjana de preu de 17,03 euros el metre quadrat i el barri més barat és Sant Andreu que registra un preu de 12,03 euros el metre quadrat. Per augments del lloguer estan els barris de Nou Barris i Les Corts amb increments del 2,7% i del 0,9%, respectivament, i amb preus el metre quadrat de 12,34 euros i 15,60 euros, també respectivament.

Sant Andreu, amb un preu del metre quadrat de 12,13 euros veu com el preu del lloguer baixa el 0,2%, Sarrià-Sant Gervasi a 17,03 euros, l'1,1% menys, Eixample a 16,44 euros, l'1,3% menys, Sant Martí a 15,97 euros, l'1,4% menys, Gràcia a 14,83 euros, l'1,8% menys, Sants-Montjuïc a 14,21 euros l'1,9% menys, Horta Guinardó a 12,690 euros el -2,5% i finalment Ciutat Vella a 16,87 euros, el 2,9% menys.