Més de 1.000 emprenedores obren negoci fins a juny amb les Cambres de Comerç

Un total de 1.075 empreses liderades per dones es van crear durant el primer semestre de l'any a través del Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM, per les sigles en castellà), que lideren la Cambra d'Espanya i l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats, i que està cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) i executat a través de la xarxa de Cambres de comerç.

Aquesta xifra suposa que mensualment 179 dones espanyoles van engegar el seu propi negoci a través de les cambres de comerç, la qual cosa ha suposat la creació d'1.125 ocupacions per part d'aquestes empreses entre gener i juny.

Les dones de Comunitat Valenciana, Murcia, Andalusia, Castella i Lleó i Castella-la Manxa van ser les més emprenedores. Així, a la Comunitat Valenciana es van crear en aquest període 180 empreses, a Múrcia un total de 147; 138 a Andalusia, 125 a Castella i Lleó i 83 a Castella-la Manxa.

Quant a la tipologia, l'emprenedora espanyola té de mitjana entre 25 i 54 anys (83,2%), porta en atur menys d'un any (34,3%) i ha cursat estudis universitaris (48,9%). Les dones amb el batxillerat acabat (15,3%) són, després de les universitàries, les que més negocis emprenen.



Empreses individuals de serveis

Segons les dades analitzades, la gran majoria dels negocis que constitueixen són empreses individuals (81,9%) del sector serveis (93,7%), sobretot comerços, hostaleria i serveis personals.

Durant els primers sis mesos d'aquest any, 5.814 dones es van assessorar en les Cambres de comerç sobre com crear una empresa i es van iniciar 3.654 projectes empresarials.

A través del programa de suport, les emprenedores poden accedir a un microcrèdit sense avals de fins a 25.000 euros. La Cambra de comerç d'Espanya col·labora amb Microbank-La Caixa, a través del conveni signat amb l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats, per a la tramitació de microcrèdits sense avals per a dones.

Per a això, les Cambres de comerç elaboren amb l'emprenedora el pla d'empresa i li ajuden a tramitar la sol·licitud del microcrèdit. En el període analitzat, es van tramitar 111 microcrèdits.

El PAEM es va engegar l'any 2000 amb l'objectiu de sensibilitzar les dones cap a l'autoocupació i l'activitat empresarial i la Cambra de comerç destaca que s'ha convertit en un instrument «eficaç» per a la creació i consolidació d'empreses.