La moda absurda que indigna científics

Fa uns dies, primers de maig, que Cristina Castro escrivia un article que titulava La quimiofòbia, l'absurda moda que indigna els científics. Com que el tema comença a ser preocupant entre alguns consumidors i està portant certs temors a molts productors em sembla convenient fer alguns comentaris de la mà de l'autora.» Sense conservants. Sense aromes artificials. Sense colorants artificials. Cap bífidus és més natural». Aquesta col·lecció de «senses» que acompanya uns iogurts és una de les últimes contribucions a la quimiofòbia que ha indignat els científics. Recordo que «la quimiofòbia és la por irracional als productes químics». D'altra banda, «el consumidor ha de saber que és una por que li hem ficat en el cap quan en realitat no hi ha cap risc». Aquesta «absurda moda» de la quimiofòbia és un prejudici, mania o por irracional als productes químics que la indústria ha aprofitat per guanyar clients. «Els xampús sense parabens, els pernils sense fosfats o els vins sense sulfits... Ens venen productes que prometen ser més naturals però cap estudi ho ha demostrat de forma concloent, al contrari, en alguns casos la indústria pot trobar dificultats per substituir aquest ingredient i el resultat és encara pitjor», afirma Fernando Gomollón Bel, químic i comunicador científic. Aquests termes que el consumidor desconeixia i li començaven a interessar han estat ben aprofitats per la indústria del gran consum. «La por al desconegut és la por més antiga i intensa, i deixa un negoci molt poderós», adverteix Daniel Torregrosa, químic i expert en toxicologia. Aquesta por es genera quan algú llegeix en l'etiquetatge d'un producte «sense parabens», «amb betaglucans de civada» o «enriquit amb fòsfor per al cervell del teu fill». «Qui podrà negar al seu fill el fòsfor per al cervell? Doncs pagues més pel producte encara que la realitat sigui que no està aportant res», incideix el químic i divulgador científic José Miguel Mulet. «Darrere de la quimiofòbia hi ha, sobretot, raons comercials», coincideix l'investigador del CSIC i president territorial a Madrid de la Reial Societat de Química, Bernardo Herradón, «hi ha un problema seriós i és d'incultura». «La química està molt oblidada en el sistema educatiu, hi ha molt desconeixement i la indústria ho aprofita de dues maneres, per espantar o per vendre't coses més cares», coincideix Gomollón. Si ens han fet creure que el natural és millor que l'artificial, és a base al que Mulet anomena «la fal·làcia naturalista, responsable que idealitzem el concepte natural, quan l'únic lliure de química és el buit». Així, amb un cartell que advertia perill! l'aigua conté elevats nivells d'hidrogen» van aconseguir les autoritats d'un poble nord-americà apartar, almenys durant algun temps, de l'aigua els banyistes que solien submergir-se en un riu de la ciutat (malgrat que la composició de l'aigua són dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen).

«Per què renegueu dels compostos que han aconseguit que els nostres aliments siguin més segurs, durin més, tinguin un sabor, un color, una textura correcta durant tota la seva vida útil?», implorava Del Caño en el seu recent post. Perquè les transformacions químiques han millorat aquestes característiques dels productes, però també han fet possibles els tèxtils, els productes d'higiene, els plàstics o les vacunes. Perquè ni el natural és millor, ni està exempt de química. «Les substàncies més tòxiques procedeixen de la naturalesa, com la toxina botulímica o l'estricnina», afegeix l'investigador del CSIC. També són naturals els bolets més verinosos, l'arsènic o la cicuta, capaços de matar en petites dosis. Independentment de tots els additius que es puguin treure a un producte, els científics apel·len a Paracels, que ja fa cinc segles va assegurar que «el verí està en la dosi». Perquè l'aigua ens pot matar, o les pomes, o les ametlles amargues, si en prenem la dosi suficient. «200 grams de sal, 118 cafès o uns 50 xupitos de vodka et poden matar si te'ls prens d'una asseguda», explica Torregrosa. «Tenim a casa productes tan tòxics com l'amoníac, el lleixiu o el salfumant, però ens preocupa menjar un pernil amb una mínima presència de fosfats», indica Gomollón Bel. «La llei alimentària la regeix el principi de la precaució», assegura Mulet, «i a Espanya hi ha molt poques intoxicacions alimentàries i estan molt controlades». En això insisteix també Gomollón, que subratlla que si un producte és aprovat per entrar a la UE la seva seguretat està garantida. «Els requisits són veritablement exigents. Les companyies estan obligades a posar els ingredients de major a menor presència, amb una nomenclatura específica estipulada per la Unió Europea». El catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat d'Alacant, Javier García Martínez, també assegura que la indústria es mou en termes de màxima seguretat. «Es realitzen controls dobles o triples i, tot i que el risc sempre existeix, la legislació és molt estricta». Per això, els científics coincideixen que l'única manera de combatre la quimiofobia és fomentar la cultura científica. «La gent ha de ser conscient que la química, amb avanços com la potabilització de l'aigua o les vacunes i els antibiòtics, s'ha duplicat en l'últim segle. Gràcies a la química la gent no passa gana, però necessita estar millor informada», subratlla García Martínez. «Apel·lem a la indústria perquè aclareixi la informació de l'etiquetatge, però també al consumidor, que no es cregui tot el que llegeix ... Moltes vegades és tan senzill com donar la volta al producte i llegir l'etiqueta», insisteix Gomollón Bel. Mulet va fins i tot més enllà i crida a interessar-se pel conjunt de la dieta: «Hem de tenir clar que tot el que es ven al supermercat és segur i a partir d'aquí el consumidor ha de preocupar menys de si un producte és natural o artificial i més del conjunt de la seva dieta, que sigui sana».