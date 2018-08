Productors demanen etiquetar l'origen de la llet

L'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) demana al Govern espanyol mesures per ajudar el sector lleter. La principal és que, com ja fan alguns països europeus, sigui d'obligat compliment la indicació de l'origen de la llet en l'etiquetatge: «El bric ha de dir on s'ha munyit la vaca i on s'ha envasat el producte», exclama la presidenta d'Asaja, Rosa Pruna. Sobre la recent autorització de la Generalitat perquè els productors puguin tornar a vendre llet crua directament el consumidor –mesura que ha generat una gran polèmica entre defensors i detractors– Pruna considera que tot i que la mesura es bona, arriba tard i creu que el seu impacte serà insignificant en el sector. «No serà un negoci perquè el ramader no tanqui», assegura.



Venda directa de llet crua

«Anys enrere hauria estat molt bé, però ara la gent ja està acostumada a anar a buscar el bric», assegura la presidenta d'Asaja, que veu amb recel la mesura perquè creu que «costarà» que tingui èxit i, si el té, el seu impacte no serà rellevant per als comptes dels ramaders. «Per vendre 10 litres de llet a la setmana cobraran 10 euros», es lamenta.



Una mesura que pot ajudar

Pruna, tot i això, defensa la mesura i creu que si s'hagués impulsat abans hauria pogut «ajudar». Ara, assegura, no serà determinant perquè una explotació ramadera continuï o no endavant. «La indústria no s'ha de posar nerviosa», ironitza la líder dels joves agricultors catalans. En canvi, sí que creu que els pot beneficiar un bon etiquetatge dels productes. Segons Asaja, ha de ser d'obligat compliment la indicació de l'origen de la llet en cada bric o ampolla. «Com pot ser que cada cop tinguem menys explotacions i de llet en sobri», es pregunta Rosa Pruna. A França i Portugal, recorda, aquesta mesura ja s'aplica i demana el mateix a l'Estat espanyol.



Sancions a grans empreses

D'altra banda, des d'Asaja continuen insistint que els 88 milions d'euros que la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) va imposar a les grans empreses del sector làctic per pactar els preus de compra de la llet crua de vaca «reverteixi» en el sector i «no vagi a engreixar els comptes d'Hisenda».



Diners per al sector?

Pruna recorda que aquests diners «es van treure del sector» i que aixòva restar llibertat als ramaders a l'hora de fixar els preus per la pressió que feien les grans companyies i, en molts casos, els va obligar a tancar. «En 30 anys hem passat de 6.500 explotacions a menys de 400 a Catalunya», s'exclama Pruna.