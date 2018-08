Com recuperar-se de l'estrès laboral

Els atletes coneixen la importància de relaxar els músculs després de realitzar un exercici intens, permetent així que el cos pugui descansar i enfortir-se per a un nou entrenament. Els qui treballem també som conscients d'aquest funcionament?

Encara que t'apassioni la teva feina, per alguna de les causes següents:

- Excés de tasques

- Pressió per entrar en terminis.

- L'absència d'incentius

- Conflictes entre empleats

- Activitats de gran responsabilitat

- Preocupació per l'acomiadament.

Podem entrar en una dinàmica negativa de sobrecàrrega que pot provocar reaccions nefastes, ja siguin fisiològiques, cognitives, conductuals o emocionals i que solen estar acompanyades d'una gran frustració per part del treballador/a, en veure's incapaç de controlar la situació.

De la mateixa manera que quan es té un problema físic anem al metge, és important posar atenció a les senyals que ens marca el nostre cervell. Encara que, a diferència d'una malaltia o una altra afectació física, aquest tipus de situacions com l'estrès laboral, no es curen amb medicines.

Aquests consells ajudaran a minimitzar el risc de patir aquest problema:

- Organitza i neteja el teu lloc de treball. Acumular objectes dificulta la concentració i provoca pèrdues de temps innecessàries.

- Busca una opció d'oci entre setmana, que t'ajudi a trencar el cicle treball-casa. Si pot ser a l'aire lliure, millor. Per exemple, l'exercici és una forma d'alliberar la tensió del cos.

- Dorm més. Donar al teu cos les hores de son que necessita, és clau per exercir bé les seves activitats diàries, però és una de les coses que més se sacrifiquen quan et sents estressat.

- Procura establir horaris per descansar i, durant aquest espai de temps, apaga el mòbil que fas servir per treballar i desconnecta la teva ment del treball. Hi ha d'haver una línia molt clara entre el temps de treball i el temps lliure.

- L'estrès o els nervis interns poden fer que estiguis més fatigat del que és habitual. Per això, una bona idea és afegir suplements vitamínics al teu dia a dia.

- Menja aliments més saludables, especialment fruites i verdures per combatre l'esgotament en curs.

- Demana ajuda al teu entorn, com la família o amics més propers, per tractar d'afrontar la situació.

L'estrès laboral afecta els treballadors de totes les professions, tant en els països desenvolupats com en els països en desenvolupament. És un problema global. La meta 8.8 de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l'ONU exhorta a promoure un entorn de «treball segur i sense riscos per a tots els treballadors». Per garantir llocs de treball segurs, cal protegir no només la seguretat física dels treballadors sinó també la seva salut mental i el seu benestar psicològic.

I una frase per a la reflexió: «La millor arma contra l'estrès és la nostra capacitat d'elecció entre un pensament i un altre» ( William James).