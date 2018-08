«Reviuen» Freud en un rellotge

Un fabricant de rellotges vienès que va saber tenir Sigmund Freud entre els seus clients ha ressuscitat d'entre els morts, ajudat per l'expresident de Nestlé SA, Peter Brabeck-Letmathe. Proveïdor acreditat de la cort reial austrohongaresa, Carl Suchy & Söhne fabricava rellotges de luxe per a l'emperador Francesc Josep, aristòcrates i industrials. Després de la Primera Guerra Mundial i la caiguda de l'imperi Habsburg, l'empresa es va dissoldre.

Brabeck va impulsar el seu renaixement en comprar un terç d'una nova companyia que va fundar un empresari de l'art i el disseny de Viena l'any passat. L'exmàxim responsable de Nestlé va dir que es va sentir impulsat pel desig de mantenir llaços amb la seva Àustria natal quan la seva mare va morir i la seva família va vendre les seves últimes propietats allí... i després d'haver passat mig segle en el gegant suís dels aliments.

«És un projecte petit i especial», va dir Brabeck en una entrevista prop de la seu central de Nestlé sobre les ribes del Llac de Ginebra, descrivint-ho com «aquest vincle emocional amb Àustria que estava buscant. Aquesta va ser la meva motivació».

En tant els fabricants de rellotges es recuperen lentament d'una caiguda de diversos anys i s'adapten a la nova competència d'Apple Inc., semblaria que el sector no necessita una altra marca que fabriqui rellotges costosos però tecnològicament antiquats -en aquest cas un model de 7.850 euros (US$9.100) d'un país alpí veí que no és famós per les seves proeses en rellotgeria.

Els que dominen el negoci són tres productors amb seu a Suïssa: Swatch Group AG, Rolex i Richemont. Els conglomerats de luxe francesos Kering SA i LVMH també tenen les seves pròpies marques suïsses de renom.

Carl Suchy, així anomenada per un rellotger vienès del segle XIX, és una d'una sèrie de marques petites de fora del país que han aparegut en un moment en què els rellotges mecànics d'alta gamma atreuen nous entusiastes que busquen una alternativa a un IWC Schaffhausen o un Patek Philippe. Leica, famosa per les seves càmeres, està provant sort amb rellotges mecànics a partir de 12.000 dòlars fabricats a Alemanya. Ressence de Bèlgica alia la rellotgeria tradicional amb la tecnologia digital. Moltes de les noves marques, inclosa Carl Suchy, venen directament als consumidors via comerç electrònic.

«Les marques petites poden sobreviure, sobretot si treballen amb l'exclusivitat, però han de ser conscients que estaran sempre destinades a seguir sent petites», va dir René Weber, analista de Bank Vontobel Ag.

Han ressuscitat així mateix altres noms. A. Lange & Söhne d'Alemanya va estar inactiva durant quatre dècades després de la Segona Guerra Mundial, fins que el besnet del fundador va contribuir a reformar la companyia. Jean-Claude Biver, actualment responsable de la divisió rellotges de LVMH, va reviure Blancpain en els anys 80.

Carl Suchy és la segona marca de rellotges en la qual ha invertit Brabeck després de contribuir a recaptar 23 milions de francs (US$23 milions) en 2016 per finançar HYT SA, un fabricant suís de rellotges polsera que utilitzen líquids per donar l'hora. El president honorari i exmàxim responsable de Nestlé va dir que va començar a interessar-se en els rellotges quan va heretar un Omega cinc dècades enrere, i ara és posseïdor del voltant d'una dotzena.