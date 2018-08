Les targetes bancàries baten el seu rècord

Impuls al sector. El nombre de targetes bancàries és ja el doble de les que existien a principis de la dècada, sobretot gràcies al creixement de les de crèdit, que suposen prop de 54 milions. El procés d'ajustament de la banca i el tancament d'oficines tampoc ha afectat el parc de caixers en funcionament, 52.236 en finalitzar el primer trimestre de l'any, un 5,78 % més que dotze mesos abans.

l nombre de targetes en circulació a Espanya ha batut aquest any un rècord en situar-se per primera vegada per sobre dels 80 milions, el doble de les que existien a principis de la dècada, sobretot a causa del repunt de les de crèdit, que suposen ja prop de 54 milions.

Les dades del Banc d'Espanya confirmen la tendència alcista d'aquest tipus de targetes, que en el primer trimestre de l'any van créixer un 7,77% respecte al mateix període de 2017 fins als 53,76 milions, una xifra fins i tot superior a la registrada abans de la crisi quan rondaven els 45 milions.

Encara que menys accentuada, les targetes de dèbit també han començat 2018 amb una pujada del 5,32% en taxa interanual, fins a assolir els 27,35 milions restants, nivells de fa cinc anys, amb el que resisteix a la penetració de la tecnologia en el sector i a l'evolució d'altres fórmules com el pagament per mòbil.

De la mateixa manera, el procés d'ajustament de la banca espanyola i la seva estratègia de tancament d'oficines tampoc ha afectat al parc de caixers en funcionament, 52.236 a tancament del primer trimestre de l'any, un 5,78% més que dotze mesos abans i gairebé 1.400 per sobre dels existents a la fi de 2017.

Els avanços tecnològics i l'intent per atreure les noves generacions han portat les entitats a ampliar els serveis oferts en els caixers, cada vegada més personalitzats i interactius, en els quals ara els clients poden contractar préstecs ràpids i assegurances sense necessitat d'acudir al seu gestor, o realitzar operacions més senzilles com carregar un abonament transporti.

Un context que contribueix a l'augment del nombre de caixers, encara lluny dels seus màxims, 61.714 l'any 2008, però que tornen a ser lleugerament superiors als de 2013, quan aquesta xarxa va patir la major caiguda de la sèrie històrica, el 7,18%, després de perdre 4.037 en tan sols un any.

L'estadística del Banc d'Espanya revela a més un canvi en l'ús que fan de les targetes -tant de crèdit com de dèbit- els usuaris, que aprofiten les seves cada vegada menys visites al caixer per treure imports més elevats de diners.

En concret, durant el primer trimestre es van retirar a Espanya 28.070 milions d'euros, un 2,50% més que un any abans, a través de 214,7 milions d'operacions, un 0,36% menys. Aquesta evolució trenca amb la dinàmica de l'any 2017, quan es van retirar fins a 122.473 milions d'euros (un 3,55% més), però amb un nombre més elevat de transaccions en caixers, 933.515 milions, que se situava en un 1,02% més.

En cas de seguir amb aquesta progressió fins al març, les operacions tornarien a caure després de cinc anys a l'alça, si bé augmentarien els imports a diferència de 2013, quan les quantitats retirades pels usuaris van disminuir un 1,22% fins caure als 109.223 milions d'euros.