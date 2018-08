La UGT celebra els seus 130 anys demanant «solucions immediates» al nou Govern

El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, va demanar ahir al Govern central solucions de forma immediata perquè «per molt que siguin nouvinguts, els problemes no ho són» i es van acumulant. Durant la seva intervenció de clausura de l'acte del 130 aniversari de la UGT, Álvarez va aprofitat per exigir a l'Exectiu que totes aquelles persones que continuen en fosses comunes sense identificar siguin lliurades a les seves famílies, així com va assegurar que seguiran lluitant «fins que ells puguin descansar en pau» i es pugui tancar la ferida.

A més, va exigir que siguin anul·lats tots els judicis que van portar a presó i a la mort persones per lluitar per la llibertat dels treballadors, ja que considera que «és una obligació històrica que cal complir». Va afegir que aquesta ferida «té una vall» que cal tancar també, referint-se al Valle de los Caídos, i va argumentar que el dictador ha de descansar on vulgui la seva família i no a càrrec dels impostos dels ciutadans.

També va fer referència a la crisi migratòria, tot afirmant que «és igual el color de pell, la religió que practiquin o on hagin nascut, han de ser tractats com éssers humans», i és en aquesta línia on va dir que cal treballar.

Álvarez va explicar que l'esquerra necessita generar una política alternativa a la dreta que permeti de manera clara una opció «de drets, de repartiment de la riquesa i llibertat que faci visualitzar un món millor i diferent».

En aquest sentit, la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, va afirmar en la seva intervenció que la primera intenció del Govern central és «reorientar el vaixell, que estava molt escorat a la dreta» i que el seu objectiu és aconseguir, almenys, superar el 50% dels objectius que s'han plantejat des que el PSOE va arribar a la Moncloa el passat 1 de juny.

«Veiem que ara hi ha dirigents recentment escollits als quals el vaixell no els semblava suficientment escorat a la dreta, sinó que ara el volen escorar a l'extrema dreta. Ara faran competència amb Vox», va advertir.

A més, va assegurar que encara tenen un llarg camí per fer, fet pel qual va defensar que el diàleg és fonamental, apostant pel consens com a senyal d'identitat, ja que considera que només així es faran passos en direcció al canvi. «El diàleg és el millor instrument que ens hem donat a nosaltres mateixos per promocionar l'acord i la implicació democràtica dels principals factors al món de treball», va assenyalar.

En l'àmbit del treball, la ministra va assenyalar que a la base de l'agenda social hi ha una sèrie d'assumptes que va garantir que tiraran endavant, com per exemple el nou estatut dels treballadors i un pla director per a un treball digne, establert segons la nomenclatura de l'Organització Internacional de Treball (OIT).



Reivindicació dels sindicats

Abans, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, va reivindicar la necessitat dels sindicats perquè «la gent necessita una sortida justa a la crisi, viure amb dignitat i recuperar l'estat de benestar». Ros va explicar que el sindicalisme ha estat perseguit, criminalitzat i criticat durant molts anys, ja que, segons ell, la societat considerava que «molestaven». També va afirmar que la UGT «no deixarà mai de molestar en la defensa dels drets dels treballadors, els drets democràtics i els drets socials».

Per la seva banda, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va felicitar la UGT a través de Twitter, elogiant aquest sindicat per 130 anys «lluitant» contra la precarietat, per una ocupació digna, contra el frau, pels drets dels treballadors i contra la bretxa salarial.