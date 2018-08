AB Biotics nomena dos consellers independents

La junta general d'accionistes d'AB Biotics ha aprovat el nomenament de Josep Maria Echarri i Joan Ramon Ramos com a consellers independents, amb el que la companyia biotecnològica tanca la nova estructura del seu consell d'administració, va informar en un comunicat. Echarri és conseller delegat d'Inveready Asset Management i president del Grup Financer Inveready, companyies de les quals ha estat soci fundador; participa com a membre del consell d'administració d'altres companyies com a Mas Móvil Ibercom, Oryzon Genomics, Audax, Agile Contents, Atrys Health i Palo Biofarma. Per la seva banda, Ramos compta amb una àmplia trajectòria en la companyia de consultoria PWC, arribant a exercir diferents càrrecs com el de president de PWC Jurídic i Fiscal i conseller delegat de PWC Assessors de negocis, sent a més soci de l'empresa durant 20 anys. Actualment és membre independent de la Comissió Econòmica del FC Barcelona, col·laborador professional de PWC i professor de Fiscalitat Empresarial de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).



Es mantenen els dos fundadors

Després d'aquestes incorporacions, el nou consell d'administració d'AB Biotics compta a més amb els dos socis fundadors de la companyia, Miquel Àngel Bonachera i Sergi Audivert, que es mantenen com a directors executius; quatre membres proposats per Kaneka, i Luis Sánchez-Lafuente en representació de Biolittletec.A proposta de Kaneka, s'incorporen al consell Shinji Mizusawa, president de Kaneka Europe Holdings Company; Philip Claes, secretari general de Kaneka Europe Holdings; Kazuhiko Fujii, president de Kaneka Americas Holdings, i Hitoshi Yahara, director de l'àrea de salut i alimentació de Kaneka Corporation Japan. Per la seva banda José María de Paz (Perez-Llorca) i Pablo Fernández Mas (Gómez Acebo i Pombo) seran secretari i sotssecretari del consell, sense ostentar càrrec de consellers. Kaneka Europe Holdings té un 37,77% del capital d'AB-Biotics, els dos socis fundadors mantenen conjuntament un 19,82% de la societat, i Luis Sánchez-Lafuente un 9,79%.