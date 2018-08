L'encariment dels carburants i l'electricitat situen la inflació en el 2,3% al juliol a Catalunya

Els preus van pujar un 2,3% al juliol a Catalunya en relació amb el mateix mes de l'any passat i la taxa d'inflació anual es manté per sobre del 2% per tercer mes consecutiu aquest 2018 -al juny els preus van pujar un 2,4% anual al Principat i al maig un 2,3%-. L'encariment de la vida es deu sobretot als carburants i combustibles que es mantenen a l'alça amb un augment de preus del 12,8% l'últim any així com per l'increment de costos dels productes energètics (11,4%). També destaca el creixement dels preus de productes d'alimentació com les fruites fresques (10%) o els ous (6,7%). Al conjunt de l'estat espanyol la taxa anual de l'IPC se situa en el 2,2%, una dècima per sota de la taxa catalana, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'altra banda, en relació amb el mes anterior, els preus han caigut sis dècimes al juliol per l'impacte de les rebaixes de la temporada d'estiu.

Els preus continuen la tendència iniciada al maig però baixen una dècima en relació a la taxa d'inflació anual registrada al juny a Catalunya (2,4%). Al maig els preus es van disparar a Catalunya quan la inflació anual ja es va situar en el 2,3% mentre que a l'abril l'IPC anual va ser de l'1,2%. Des del setembre del 2017 no es veien taxes superiors al 2% i el juliol ja és el tercer mes consecutiu amb una inflació anual per sobre d'aquesta taxa.

El cost dels combustibles es manté a l'alça i impulsa l'augment anual de preus amb un increment del 12,8% l'últim any. Al juny ja van augmentar un 11,9% i al maig un 9,4% anual. Pel que fa als productes energètics, les dades de l'INE constaten la mateixa tendència amb un augment de l'11,4% al juliol en relació al mateix mes de l'any passat. Al juny l'encariment dels productes energètics va ser del 10% i al maig del 8,1% anual.

D'altra banda, també destaca l'encariment de productes alimentaris com les fruites fresques (10%), dels ous (6,7%), dels crustacis (3,4%), de les patates (2,9%), de la carn de boví (2,8%) o dels llegums i hortalisses fresques (1,8%). També augmenta el preu de les begudes alcohòliques (4,5%). D'altra banda, baixa el preu de l'oli (-1,9%), del peix fresc (-1,5%), de la llet (-1,4%), del sucre (-0,9%), del pa (-0,2%) i del cafè (-0,1%).

D'altra banda, destaca el descens dels paquets turístics (-2,4%) i de l'oci i la cultura amb una deflació anual del 0,5%. També han disminuït els preus del calçat femení (-0,7%), del tèxtil i accessoris per a la llar (-0,6%) i del transport públic interurbà (-0,5%).



Els preus pugen més a Girona, Tarragona i Lleida

Els preus han pujat més a les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida que a Barcelona. En les tres primeres l'IPC anual s'ha situat en el 2,6%, tres dècimes per sobre de la mitjana catalana. A Barcelona l'increment ha estat del 2,2%. A totes les demarcacions la inflació se situa per sota de la taxa anual registrada al juny.

Pel que fa a la dada intermensual, totes les demarcacions catalanes registren descens en relació al mes anterior. La baixada de preus més pronunciada és a Lleida (-0,8%), seguit de Barcelona (-0,6%), Girona (-0,5%) i Tarragona (-0,3%).



A l'Estat l'IPC anual se situa en el 2,2%

Pel que fa al conjunt de l'estat espanyol la taxa anual de l'IPC al juliol s'ha situat en el 2,2% i confirma la dada de l'indicador avançat dels preus al consum que va publicar l'INE a finals de juliol. La dada intermensual és d'un descens del 0,7% en relació al juny. En relació a la resta d'autonomies, la taxa d'inflació anual més alta l'ha registrat Castella-la Manxa (2,6%) i la més baixa ha estat a Ceuta (1,3%).