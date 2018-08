Els preus cauen cinc dècimes al juliol a Girona i situen la inflació en el 2,6%

Els preus van caure cinc dècimes al juliol en relació al juny a la demarcació de Girona i van deixar la inflació anual en el 2,6%, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La taxa registrada a Girona és tres dècimes superior a la del conjunt de Catalunya (2,3%) i supera en quatre dècimes a la xifra d'inflació del conjunt de l'estat espanyol (2,2%). La inflació anual del juliol se situa dues dècimes per sota de la taxa anual registrada al juny al conjunt de comarques gironines. Girona ha registrat la mateixa inflació que Lleida i Tarragona mentre que la de Barcelona s'ha situat per sota, en el 2,2%. L'IPC català continua la tendència iniciada al maig amb l'increment de preus dels carburants i els lubricants, els derivats del petroli, i la pujada de preus de les fruites fresques de temporada. A Catalunya, els preus al juliol van baixar sis dècimes en relació al juny per l'impacte de les rebaixes d'estiu.

Els preus que més van augmentar van ser els del transport -subgrup que inclou els carburants- amb una pujada anual del 6,3% a Girona i de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles que van pujar un 5,7%. Es tracta del tercer mes consecutiu amb una taxa d'inflació superior al 2% (al juny va ser del 2,8% i al maig del 2,4%) mentre que a l'abril se situava en l'1,5%.