Turquia és massa puntual per soscavar mercats emergents

ls mercats emergents sacsejats per la crisi financera de Turquia poden seguir caient en els pròxims dies i setmanes, però probablement resistiran la matança sense gaire dolor.

El temor al contagi va sorgir dilluns quan la lira va allargar una caiguda de dos dies a un 20 per cent, aconseguint un nou mínim i provocant el pànic en la venda dels seus semblants, entre ells el rand sud-africà, el peso mexicà i la rupia índia. Els inversors van reduir la seva exposició als mercats emergents en general per compensar les pèrdues a Turquia, o per cobrir posicions en lires.

No obstant això, més enllà del futur immediat, existeixen algunes raons fonamentals per agrupar a altres mercats emergents amb Turquia. Amb taxes d'inflació mitjana en mínims històrics i una millora en les balances de compte corrent, el món en desenvolupament s'està distanciant de Turquia. La dicotomia podria limitar els efectes secundaris.

«Pot confinar-se només a Turquia perquè en realitat no hi ha altres mercats emergents que tinguin exactament la mateixa barreja tòxica que Turquia», va dir Paul McNamara, un administrador de fons a Londres de GAM UK Ltd. «Només Argentina té realment el dèficit extern, i no tenen tant deute intern».



La inflació galopant

El principal problema de Turquia és la inflació galopant que soscava els beneficis reals. La inflació mitjana als mercats emergents es troba en un mínim històric de 2,81 per cent, que ha augmentat els rendiments mitjana reals en més de 4 punts percentuals durant els últims set anys. Aquest no és un gran argument per a una venda massiva sostinguda.

Fins i tot després d'una caiguda del 45 per cent en la lira aquest any, les expectatives dels operadors d'opcions per a la volatilitat en les monedes dels mercats emergents es mantenen dins d'un rang observat en els últims sis anys. Un indicador de JPMorgan Chase & Co. de les fluctuacions canviàries queia un 0,1 per cent el dilluns, posant fi a un augment de cinc dies. Això suggereix que els operadors de derivats no estan excessivament preocupats per la possibilitat d'un contagi.