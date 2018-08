El PSC vol reprendre Dentistes Solidaris pels afectats d'iDental

Afectats de la clínica iDental de Girona es van reunir ahir amb el PSC Girona, concretament amb la regidora Sílvia Paneque, el diputat al Congrés Marc Lamuà i el diputat al Parlament de CatalunyaRafel Bruguera. «Hem quedat molt satisfets», explicava Maria Dolores García, representant de l'Associació d'Afectats per Girona, agraïts per l'atenció del grup municipal. Els socialistes van instar els afectats a intentar anar al grup de Dentistes Solidaris de Girona, una organització creada per atendre persones amb mínims recursos econòmics i risc d'exclusió social que a moments d'ara tenen les llistes de nous pacients tancada. No obstant això, segons el PSC, ells intentaran desbloquejar la situació i reprendre la iniciativa. També van respondre positivament a la petició dels «estafats» que l'Agència Catalana del Consum, corresponent a la Generalitat, accepti recollir les reclamacions a la propia clínica iDental, ja que fins al moment només recullen les queixes de les financeres amb qui abonaven els tractaments.

Els afectats van explicar que el «desamparament» per part de la política gironina era absolut fins la setmana passada que van començar les reunions amb els grups municipals. El primer partit que els va acollir va ser la CUP - Crida per Girona i ahir, el Partit Socialista. Esperen que la causa arribi a la Generalitat i s'acordi «ajudar d'alguna manera com sí que s'ha fet en altres comunitats autònomes, però no a Catalunya», van dir els pacients.