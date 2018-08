Girona va perdre gairebé 900 milions d'euros en dipòsits bancaris el 2017

Gairebé 900 milions d'euros en dipòsits van sortir de les oficines dels bancs, inclosos els de les antigues caixes, a les comarques de Girona durant el 2017, any marcat pel referèndum de l'1-O i el trasllat de les seus de CaixaBank o Banc Sabadell. Els clients van retirar exactament en aquell període 897 milions d'euros dels dipòsits confiats a la banca a Catalunya, ja que dels grups formats per les antigues caixesen van sortir 243 milions i dels bancs 654 milions.

Això no vol dir, però, que els diners se n'anessin realment de les entitats, ja que algunes van optar per oferir «comptes mirall» i assignar-los a oficines del mateix grup però en altres autonomies per tal de donar més tranquil·litat als seus clients.

A Catalunya la fuga va ser de 30.000 milions d'euros, un 16,4% dels dipòsits confiats a la banca, ja que dels grups formats per les antigues caixes en van sortir 13.746 milions, un 18% i dels bancs 15.683 milions, un 15,25%.

També va poder contribuir a la caiguda de dipòsits de Catalunya la fuga d'empreses davant el procés independentista i la seva arribada a altres autonomies, el que augmenta els diners confiats en altres províncies espanyoles.

Les dades de les patronals bancàries AEB i CECA mostren que al mateix temps es va produir un increment de dipòsits significatiu a les oficines de Madrid i regions properes a Catalunya. En termes absoluts va destacar l'augment a Madrid: 13.701 milions d'euros en sol un any, un 4,13% més, ja que si bé el saldo de dipòsits en les oficines de la regió de la banca tradicional es va reduir, es va produir un increment del 21,75% en les sucursals de les antigues caixes, el que va suposar uns 21.105 milions.

També criden l'atenció els augments dels dipòsits en les oficines bancàries de les entitats representades per AEB i CECA de les Balears, Castelló, Osca, Navarra, València i Saragossa.



Les majors fugues

Aquestes sis províncies, en conjunt, van veure augmentar els estalvis confiats pels clients un 6,74% el 2017, cosa que es tradueix en 7.645 milions, gràcies, en gran mesura, als 2.544 milions que va sumar Saragossa o els 1.748 milions de les Balears. A continuació hi ha Osca, amb 1.155 milions; Castelló i València, amb 970 i 963 milions respectivament i finalment Navarra, amb 265 milions.

A l'extrem contrari, les principals fugues de dipòsits a Catalunya es van registrar a Barcelona, amb 26.576 milions (13.048 milions en les antigues caixes i 13.528 milions en els bancs) i Tarragona (329 milions i 967 milions). També se'ls ha de sumar Lleida, amb la retirada de 660 milions (126 milions i 534 milions).

El sector atribueix aquesta reducció al «nerviosisme» dels inversors a partir del tercer trimestre de 2017, intensificat amb la celebració del referèndum de l'1-O i la votació al Parlament el 27 d'octubre d'una resolució per declarar la independència que va precipitar la intervenció del Govern central i la convocatòria d'eleccions autonòmiques en virtut de l'article 155 de la Constitució.