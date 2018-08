Les accions d'Air France baixen per l'entrada del seu nou responsable

Els mercats van rebre ahir amb un forta baixada el nomenament com a nou responsable executiu del grup d'aviació franc-holandès, Air France-KLM, del canadenc Benjamin Smith. La seva arribada va ser molt criticada pels sindicats, amb els quals va haver de bregar per evitar noves vagues els propers mesos. Les accions d'Air France-KLM baixaven un 4,75 % a 8,62 euros en la Borsa de París quan l'índex selectiu CAC-40 (del que l'empresa no forma part) queia un 0,16 %. Els seus títols havien començat la sessió lleugerament a l'alça, però després d'uns minuts en què van arribar a negociar-se a 9,108 euros, van iniciar un fort descens accentuat durant el matí i la primera hora de la tarda. Malgrat aquesta evolució de les últimes hores, el seu valor ha pujat un 18 % en l'últim mes, la qual cosa no impedeix que des de començaments d'any acumuli una depreciació superior al 36 %.

Smith va ser designat ahir pel Consell d'Administració per posar fi a la crisi oberta amb la dimissió el passat 4 de maig de Jean-Marc Janaillac, que es va sentir desautoritzat després de perdre un referèndum que ell mateix havia convocat entre el personal, per acabar amb el conflicte salarial que enfrontava a la direcció amb els sindicats. Smith espera «guanyar-se la confiança» de la companyia. Més de 15 anys després de la fusió de Air France i KLM, el grup ha anat perdent pes a Europa per la forta competència i l'auge de les low cost.