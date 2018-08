Primer aniversari de la moneda digital catalana

La moneda digital catalana croat ha celebrat aquesta setmana el seu primer aniversari i, per això, la seva comunitat d'usuaris va organitzar diverses accions per celebrar-ho i donar a conèixer la moneda, a la qual auguren un futur esplèndid: «Aspirem a arribar al 10% del PIB català d'aquí a tres anys, que és l'equivalent a 24 milions de capitalització». El portaveu del grup «Primer aniversari de la comunitat d'usuaris Croat» i activista per a la divulgació de la moneda, Josep Lluís Martínez, explica que la divisa compta amb molt bona salut i que està preparada per sobreviure en un futur llunyà: «Tot apunta que tindrem l'èxit per al qual estem treballant».

De la mateixa forma que el creador del Bitcoin, que roman a l'anonimat sota el nom de Satoshi Nakamoto des del naixement de la moneda (2009), els desenvolupadors del croat no volen, de moment, revelar la seva identitat, de manera que han delegat la seva representació en un ambaixador, Gerard Duelo.

Un any després del seu llançament, hi ha 47 milions de croats en circulació dels 100,4 milions totals, l'emissió de les quals està previst que acabi d'aquí a quatre anys, el que que contrasta amb els 21 milions de monedes del Bitcoin, l'emissió de les quals està previst que acabi el 2140.

El sistema de minat allibera un bloc de croats cada 60 minuts i actualment hi ha prop de 100 miners registrats a 50 negocis on es pot pagar amb aquesta moneda, encara que Martínez explica que tant el nombre d'establiments com el de miners és indeterminat perquè molts no estan registrats i es pot minar des de fora de Catalunya. «El minat és similar al del Bitcoin, i el seu funcionament s'anomena 'per prova d'esforç', que vol dir que aquest depèn de la potència de processament dels equips», detalla.

Martínez explica que la idea del croat el va seduir per la seva vocació global i catalana a la vegada, a més de per l'economia alternativa que suposa l'ús de moneda digital. «Em va interessar perquè el món està evolucionant, i la banca està tenint problemes», afegeix. «El que sí està demostrat és que en temps de crisi el procés inflacionari dels països emergents, que són els que es bolquen més en les monedes digitals, no pateix tant. Ens hem de protegir davant el que vindrà», va reflexionar.

Martínez considera que la seva naturalesa descentralitzada la converteix en la moneda de la gent: «Eliminem intermediaris i empoderem l'economia. És un fenomen que està passant a molts països africans i del món àrab».

No obstant això, reconeix que la majoria de les monedes digitals no sobreviuran, tenint en compte que el 46% de les ofertes inicials de moneda que es van llançar el 2017 ja no existeixen: «Amb les monedes 'minables' passarà el mateix» «La nostra moneda ve d'un protocol algorítmic molt més avançat que en el seu moment va ser el del Bitcoin. Aquest ha sortit deu anys més tard, la tecnologia ha evolucionat, i compta amb transaccions immediates i comissions més baixes», va valorar.

Així mateix, el valor del croat gira actualment al voltant del cèntim d'euro i compta amb una tendència estable, segons Martínez, però aquesta «va de la mà del Bitcoin», ja que marca les pujades i baixades del preu de les altres monedes digitals. Just en el seu primer aniversari, la moneda ha estat inclosa en el llistat de moneda digital elaborat per la casa d'intercanvi CoinMarketCap, on ocupa el lloc 941 en un rànquing encapçalat pel Bitcoin, Ethereum i XRP.

Des del grup d'usuaris, que han organitzat una enquesta adreçada als usuaris amb la qual repartiran algunes monedes, celebren aquesta inclusió com un gran pas per a l'adopció massiva de la moneda, tot i que assenyalen que «cal molta comunicació». El croat també té una vocació social, ja que al març es va impulsar una donació de 15.000 croats que va rebre la Fundació Althaia per construir el nou Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia a Manresa.