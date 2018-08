Creixen un 50% els usuaris de plataformes de lloguer de cotxes entre particulars

La plataforma de lloguer de cotxes entre particulars líder a l'estat espanyol, SocialCar, ha augmentat un 50% el nombre d'usuaris el darrer any. SocialCar ja compta amb 250.000 usuaris a unes 600 poblacions -n'ha guanyat 50.000 en un any- i la companyia veu marge de creixement a l'Estat tant en usuaris com en serveis. Segons la fundadora i consellera delegada de SocialCar, Mar Alarcón, l'espanyol és un «mercat ideal» amb «molt camí per recórrer» en el desenvolupament de la seva activitat. La plataforma posa en contacte particulars que volen compartir el seu cotxe amb conductors que el necessiten de manera puntual.

«Comença a haver-hi de tot», explica Alarcón, que constata que a l'usuari que fa un ús del lloguer vacacional o «per al cap de setmana» s'hi estan sumant cada cop més «autònoms» o «empreses» que l'utilitzen per motius laborals.

«A SocialCar pots trobar qualsevol alternativa a tenir un cotxe, des de llogar-ne un per a un període d'un dia fins a períodes més llargs de mesos», descriu Alarcón. «És una plataforma de mobilitat», assenyala. Des de 2015, SocialCar també disposa d'una modalitat de lloguer que es fa amb el sistema Aparca i Guanya. Els usuaris deixen aparcat el cotxe -un mínim d'un mes- en un dels pàrquings de la plataforma que és la que gestiona directament les reserves i pot generar ingressos al propietari de fins a 900 euros en temporada alta. «Amb Aparca i Guanya ens hem anat acostant al lloguer urbà» per a períodes més curts, diu Alarcón.

Així doncs, el sistema ha facilitat afegir més usos al lloguer compartit que en un principi era utilitzat principalment per a lloguers vacacionals, per a períodes més llargs i trajectes interurbans. Actualment, la plataforma disposa de tres aparcaments d'aquest tipus a Barcelona, tres a Madrid i un a València. «Hem aconseguit millorar fent-ho nosaltres, vas al pàrquing i ja tenen el cotxe preparat per a tu, tenim el contracte digital, es fa tot amb el mòbil», concreta la consellera delegada de SocialCar. Aquest sistema permet «engrossir l'oferta de vehicles» sense que la flota hagi de ser pròpia, apunta.

Alarcón avança que «derivades del negoci com aquesta segurament en els pròxims mesos n'anirem veient». «Sempre pensant en la flexibilitat de la mobilitat i en com enriquir la de tots», remarca. «Tot són evolucions del propi lloguer de cotxe», explica Alarcón sobre l'expansió del negoci de l'empresa.



Possibilitat de compravenda

Des de fa un any SocialCar també actua com a prescriptor en la compravenda de cotxes amb la idea que els nous propietaris també posin el seu vehicle a la plataforma i -a través de serveis de finançament especials- puguin utilitzar els ingressos del lloguer per pagar les quotes de la compra. Alarcón assegura que la companyia està oberta a ampliar els serveis que ofereixen en funció de les necessitats que detecten en els usuaris. La fundadora de SocialCar explica que avui en dia està «sobre la taula» la idea de «treballar conjuntament amb un fabricant de cotxes en la integració del 'software' per compartir», i apunta que en un futur «incloure tecnologia per al vehicle» com «l'obertura sense clau» pot facilitar el fet de compartir vehicles. «La mobilitat del futur serà elèctrica, autònoma, connectada però compartida», assegura Alarcón.

D'altra banda, preguntada per una hipotètica expansió de la companyia a l'estranger respon que exploren «altres alternatives» al mercat espanyol, però destaca que «s'ha de ser realista» en aquest aspecte.