Qui té poder en una empresa?

Tota empresa busca satisfer la necessitat dels seus clients amb un producte o servei, en el qual pugui aportar valor afegit, generar retorn d'inversió i, si pot ser, beneficis. Veient aquesta definició, si pensés en clau de màrqueting diria que el poder és del client. Però avui vull parlar del poder intern, de qui i per què té poder en una empresa. El poder és una eina que, depenent de com s'utilitzi, pot donar lloc a qualsevol dels resultats positius o negatius d'una organització. Existeixen diferents classes de poder estandarditzades:

- Poder legítim. L'ostenten els alts càrrecs, perquè tenen el dret d'exercir l'autoritat.

- Poder del referent. Es presenta quan els subordinats s'identifiquen amb responsables o els imiten. Els executius amb la seva la conducta mostren competència, equitat, honradesa, i altres virtuts que poden ser models per als seus subalterns.

- Poder d'expert. El posseeixen les persones amb coneixements i experiència que poden col·laborar en matèries concretes.

- Poder coercitiu i/o premiador. Aquest poder el tenen els càrrecs que poden imposar multes o sancions i, alhora, pagar plusos o assignar augments.

Però hi ha altres formes de tenir poder:

- Tenen poder els càrrecs intermedis que tenen accés a informació confidencial, a causa de l'ús que poden fer d'ella.

- També el tenen les persones que són les úniques que fan la seva feina o les que no tenen substitut.

I hi ha altres formes encara pitjors d'aconseguir-lo, per exemple:

- Les persones que només es dediquen a afalagar el cap per estar a prop seu.

- Els càrrecs intermedis que col·loquen gent de la seva confiança («enxufats») per tenir més suport en la seva gestió.

Sigui com sigui, el poder té un aspecte ètic important que no es pot defugir. Ha de complir tres característiques:

- S'ha d'exercir sobre la llei i l'ordre, és a dir, s'han de respectar tots els drets humans i de la persona, com la privacitat i la llibertat d'expressió, entre d'altres.

- Ha de tenir com a propòsit principal el benefici de totes les parts. És a dir, ha de ser utilitzat pel bé comú i no només per assolir interessos propis.

- Ha de ser exercit de manera justa per a tothom. Això es refereix al fet que els beneficis d'uns membres de l'organització no seran obtinguts a costa dels altres.

Si aquestes premisses no es compleixen, té un problema en la seva organització. I una frase per a la reflexió: «El poder és com un explosiu: o es maneja amb cura, o esclata». ( Enrique Tierno Galván).