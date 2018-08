La JARC demana que el preu del raïm s'adeqüi a les despeses «reals» dels productors

Ha començat la verema 2018, i l'organització agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) està «molt preocupada per l'esforç que ha suposat tirar endavant la collita d'aquesta temporada, tant per les hores dedicades com per la resta de costos econòmics», tal com va quedar palès en el seu comunicat És l'hora de la responsabilitat. Segons la JARC, les despeses totals d'enguany, on es troben les de mà d'obra, les dels productes fitosanitaris i el combustible, poden superar en un 40% els costos d'un any normal.

Davant d'aquest fet, des de la JARC demanen als elaboradors que adeqüin el preu del raïm a les despeses reals dels productors. Com a conseqüència, si això no succeeix, «moltes empreses vitícoles veuran en risc la seva viabilitat. A JARC, tenim clar, que per a tirar endavant, l'esforç ha de ser compartit entre tots els sectors».



L'augment del preu i el mercat

Segons l'organització, «tots coneixem l'argument utilitzat habitualment per una part dels elaboradors. Sovint, aquests afirmen que un augment important del preu del raïm no l'absorbiria el mercat i que, per tant, les vendes baixarien».

En aquests dos últims anys, el preu del raïm ha experimentat una pujada considerable degut a la sequera que ha fet baixar l'oferta d'aquest producte. Des de les JARC recorden, però, que veníem d'uns preus molt baixos i que han demostrat que aquest increment és «possible», a més de «necessari». L'associació ha volgut destacar que «el preu del raïm és i serà el guió de la història d'èxit i qualitat de qualsevol Denominació d'Origen».

Els agricultors exemplifiquen la situació en què es troben amb un cas «concret i aclaridor, però segurament molt generalista». I és que les dades de la Denominació d'Origen Cava certifiquen que l'any 2017 es van vendre més de 252.510.000 ampolles amb un impacte econòmic de 1.149,3 milions d'euros, el que dóna una mitjana de 4,55 euros per ampolla de cava venuda. Si a aquestes dades, li afegim que el preu del raïm va estar al voltant dels 0,50 euros per quilo de mitjana i es necessiten 1,2 quilos de raïm per elaborar una ampolla de cava, obtenim que el valor del raïm per ampolla és de 0,60 cèntims, que representa el 13,2% del preu final de venda. «Sabem que és un exercici una mica barroer, donat que moltes ampolles de cava es venen a un preu més baix, i no sabem la quantitat exacta per trams de preu, però volem posar de manifest l'esquifit percentatge que representa el que hauria de ser el més valuós: el raïm», certifica la JARC. En definitiva, la sectorial de la vinya de JARC considera que cal canviar l'estratègia de manera solidària i compartida.