Els llocs de treball més difícils de cobrir, els relacionats amb oficis manuals qualificats

Els llocs de treball més difícils de cobrir a Espanya són els relacionats amb oficis manuals qualificats, seguits dels perfils tècnics (de producció, operacions i manteniment), segons estableix l'estudi elaborat per Manpower Group sobre manca de talent, que recull les respostes de 42.000 directius de Recursos Humans a nivell internacional, entre ells 1.000 espanyols. Precisament, un 24% dels directius espanyols assegura trobar-se amb dificultats en l'hora de cobrir els llocs que hi ha vacants en les seves organitzacions.

«En els últims anys», expliquen des del grup de recursos humans, «es produeix una important transformació del mercat d'ocupació i més que una substitució es tracta d'una redefinició dels perfils més demandats». A més, afegeixen, «s'han anat creant nous perfils que requereixen habilitats i competències específiques, pel que trobar candidats amb la combinació d'habilitats tècniques i socials cada vegada és més important, però també més difícil».

La majoria dels perfils més demandats avui en el mercat requereixen una formació tècnica superior i no tant un grau universitari. Tot i que en els últims anys s'observa un augment de les matriculacions en els mitjans o superiors de Formació Professional, la Comissió Europea ja ha advertit Espanya que no és suficient i que ha de fer més esforços per promocionar aquesta modalitat acadèmica i apropar-se a la mitjana europea.

En el seu últim informe sobre el panorama educatiu, en què compara els sistemes de 48 països, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) avisava Espanya per la seva escassa participació en aquest model educatiu. Només un 12% dels alumnes cursa estudis de Formació Professional, davant del 26% en què es troba la mitjana. I en el model de FP dual, que combina la formació en el centre educatiu i la desenvolupada al lloc de treball, el percentatge ni tan ni tan sols arriba a l'1%.



Formació universitària

Malgrat els intents per canviar l'imatge de la FP, desprestigiada durant molts anys, a Espanya els joves continuen optant per la formació universitària, encara que la tendència del mercat va cap a una demanda de perfils més tècnics que no requereixen estudis superiors. «Per trobar feina a l'era digital no sempre serà necessari comptar amb estudis universitaris, però sí amb ganes i capacitat d'aprenentatge i desenvolupament continu», sostenen des de ManpowerGroup.