La meitat dels empleats responen trucades de la feina a les vacances

El 51% de la població activa espanyola ha assegurat que respon correus electrònics i atén trucades de treball durant el període de vacances o en els seus caps de setmana, segons l'informe anual InfoJobs-Esade 2017 sobre l'estat del mercat laboral. Per nivell laboral, a més responsabilitat a la feina, més creix aquest percentatge. En concret, els treballadors amb càrrec d'empleat estan connectats a la seva feina fora de l'horari laboral en un 45% dels casos i els comandaments intermedis, en un 68%. En el cas dels càrrecs directius, el 84% afirma atendre el seu correu i el seu telèfon fora de la jornada laboral.

Segons l'estudi, dels enquestats que afirmen respondre correus electrònics i atendre trucades durant les vacances o caps de setmana, el 36% declara que ho fa perquè se sent obligat a respondre. El segon motiu és que el lloc de treball ho requereix, segons el 34% dels enquestats, mentre que un 14% declara que té la necessitat d'estar al dia de tot el que passa a la feina, encara que estigui de vacances. Si observem el cas concret dels comandaments intermedis i directius, el principal motiu és que el seu lloc de treball ho requereix amb un 41% i un 56%, respectivament.

El 76% de la població activa espanyola està a favor que les empreses apliquin polítiques de desconnexió digital i un 46% considera que aquestes mesures permetrien conciliar millor la vida personal i professional, segons les dades recopilades per Infojobs. Alhora, un 30% de la població activa declara que aquesta política els serviria per desconnectar millor de la feina, mentre que un 22% afirma que així es reduiria el seu nivell d'estrès.



Reforma legal

Recentment s'ha proposat reformar la Llei de Protecció de Dades, que inclou un apartat destinat a regular, per primera vegada a Espanya, l'anomenada «desconnexió digital» o «desconnexió laboral». El text protegeix el dret dels empleats a no haver de respondre comunicacions electròniques fora de la seva jornada legal de treball, garantint el respecte al seu temps de descans i vacances, així com la intimitat personal i familiar. Aquest dret ja va entrar en vigor mesos enrere a altres països, com França.

Avui dia, només el 28% de les empreses enquestades a Espanya afirma disposar d'alguna política de desconnexió. Per grandària d'empresa, hi ha diferències significatives, de manera que, dins de les petites, 3 de cada 10 si disposen de polítiques de desconnexió, mentre que a les grans la proporció és només d'1 de cada 10 societats.

Tot i que hi ha una gran majoria de treballadors que es mostren a favor d'aquesta mesura, també hi ha un 24% de la població activa a Espanya que no és favorable a polítiques d'aquestes característiques. Analitzats els motius, el 47% de la població que es mostra en contra de la desconnexió laboral, assegurant que la naturalesa específica de la seva feina li impedeix una desconnexió total fora de l'horari laboral.

De la mateixa manera, un 28% afirma que, com a conseqüència del seu càrrec, considera que estan obligats a consultar el correu i atendre trucades, fins i tot fora de l'horari laboral, mentre que el 14% explica que se sent incapaç de no consultar el correu o contestar les trucades fora de la jornada laboral.

Per a la responsable d'estudis d'Infojobs, Neus Margalló, qualsevol mesura que millori el clima psicosocial a l'empresa i que contribueixi a la reducció de l'estrès i a la conciliació, és una «bona mesura». Tot i això, va assenyalar que cal tenir en compte que potser no és aplicable a tots els sectors ni a totes les empreses i que pot haver-hi excepcions.