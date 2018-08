Pesca enllesteix un estudi sobre l'abast i els riscos de l'expansió del cranc blau a l'Ebre

El cranc blau ha vingut al delta de l'Ebre per quedar-se. Aquest crustaci exòtic, procedent del Canadà, no està considerat com una espècie invasora però la seva agressivitat ha posat en escac el sector del marisc a les badies del Delta, on es menja bona part de la cloïssa i comença a atacar el musclo. Però la seva tolerància a les variacions salines de l'aigua l'acaba de portar també fins als arrossars i les llacunes deltaiques de més baixa salinitat i fins i tot se n'han vist exemplars aigües amunt del riu Ebre.

La direcció general de Pesca i Afers Marítims està enllestint un estudi sobre el seu potencial biològic, expansiu, reproductiu i comercial. Per la seva banda, entitats ecologistes com SEO BirdLife, adverteixen que «l'afectació a nivell biològic i sobre la resta de la fauna ja és evident».

El cranc blau és una espècie euralina, amb una gran tolerància i capacitat d'adaptació a les variacions de salinitat de l'aigua. Com ha apuntat Miquel Àngel Garcia, inspector en cap dels Agents Rurals a les Terres de l'Ebre, el cranc blau s'adapta a totes les zones on el grau de salinitat li és suficient per sobreviure, encara que sigui molt baix, i cal determinar quin és l'abast de la seva expansió.

L'estudi que presentarà Pesca i Afers Marítims, probablement al mes de setembre, determinarà la capacitat d'estesa i colonització que té el cranc blau, amb dades objectives que permetran planificar quina és la millor estratègia de contenció que cal aplicar. De moment, el Departament va atorgar al juliol les primeres autoritzacions, en aigües continentals, de pesca professional per capturar-lo, i ja el pesquen diferents mariscadors de les confraries del delta de l'Ebre. Ara bé, els Agents Rurals han avisat que caldrà adaptar-se i conviure amb el cranc blau, com ha passat amb altres espècies anteriorment.