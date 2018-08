Les rendes empresarials van créixer el doble que les del treball el 2017

Les rendes empresarials a Espanya van créixer l'any passat un 7,1%, percentatge que suposa gairebé el doble (46,5%) que l'alça de les rendes del treball en el mateix exercici, quan van registrar un augment del 3,8% gràcies a la creació d'ocupació, alhora que les rendes del capital es van elevar un 4,9%. Així es desprèn de l'Informe anual de recaptació tributària de 2017 de l'Agència Tributària, que mostra com les rendes empresarials van tornar a créixer de nou per sobre de les rendes del treball, que són la part nuclear de les rendes de les llars.

En concret, les rendes del treball van repuntar un 3,8% l'any passat, quatre dècimes més que el 2016, a causa de la positiva evolució de la massa salarial, que va augmentar un 4,6% davant del 4,2% de l'any anterior. La millora és més significativa si es té en compte que l'any anterior s'havia produït la recuperació de part de la paga extra de 2012 per als empleats públics.

Segons l'Agència Tributària, el principal factor que va impulsar el creixement de la massa salarial va ser la creació d'ocupació i, en el tram final de l'any, el repunt de les retribucions mitjanes, després d'anys d'estancament, ja que el salari mitjà el 2017 va ser el mateix que el promig de 2008.

Pel que fa a la massa de les pensions, aquesta va créixer un 2,8% menys que el 2016 a causa del comportament de les pensions privades, que el 2016 van tenir un fort augment i el 2017 es van mantenir estables. No obstant això, en les pensions públiques la situació va ser similar en els dos anys: la pensió mitjana va pujar un 2% (per l'efecte alcista de les noves pensions, més altes que les que ja estan dins el sistema) i el nombre de pensionistes al gener un 1%.

A més, les rendes brutes de les llars van créixer el 2017 un 4,1%, davant del 3,4% registrat en els dos anys anteriors. L'AEAT assenyala que l'estabilitat que mostraven aquestes rendes es va mantenir fins a la meitat del 2017, i que des de llavors es va començar a percebre una gradual millora que es va perllongar en períodes posteriors.

Excepte les rendes capital mobiliari, que van disminuir de nou el 2017, i les d'arrendaments, que van moderar el seu creixement respecte el màxim assolit l'any anterior, la resta dels components es van comportar millor que el 2016.

Per la seva banda, les rendes empresarials van créixer un 7,1%, per sobre de la taxa registrada el 2016 (+5,5%). De fet, el 2017 van créixer tant el nombre d'empresaris i professionals (+ 1,8%) com la renda mitjana (+ 5,3%).