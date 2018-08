Bankia incrementa un 50% les vendes digitals el primer semestre d'any

Bankia ha incrementat un 50% les vendes digitals durant els sis primers mesos de l'any, fins a aconseguir el 17% del total d'aquestes operacions realitzades pels clients de l'entitat, enfront del 12,2% d'un any abans.

Segons un comunicat del banc, el nombre total de vendes es va realitzar a través dels canals digitals i serveis com «Connecta amb el teu expert» i «+Valor».

Respecte al tipus d'operació, Bankia ha especificat que el 30% del total de les vendes va correspondre a préstecs al consum, l'11% a fons d'inversió i el 21% a plans de pensions.

A més, el 6,9% de les targetes de dèbit i el 5,5% de les de crèdit es van contractar de forma digital.

En aquest període, l'entitat va signar acords amb Apple i Paypal per oferir als seus consumidors serveis de pagament per mòbil «Apple Pay» i per vincular les seves targetes a Paypal, amb l'objectiu de facilitar-los les transaccions digitals.

Bankia també ha assenyalat que els serveis realitzats el 2017 a través dels seus «ofibusos», oficines mòbils que permeten als usuaris realitzar operacions financeres, van superar les 200.000 prestacions, enfront de les 107.100 realitzades un any abans, la qual cosa suposa un increment del 88%.