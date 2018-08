El parc de vehicles creix un 2,4% el 2017 i se situa a un pas dels 30 milions

El parc espanyol de vehicles va tancar el passat exercici amb una xifra de 29,14 milions d'unitats, la qual cosa suposa un increment del 2,4% en comparació de l'any anterior, segons dades recollides en l'Informe Anual de 2017 de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac).

El gruix del parc espanyol de vehicles està compost per turismes, amb un volum de 23,62 milions d'unitats al tancament de l'any passat, la qual cosa es tradueix en una pujada del 3,3% si es compara amb els 22,87 milions d'unitats de 2016.

A més, a Espanya hi havia en circulació un total de 4,8 milions de vehicles industrials al final de l'any passat, la qual cosa representa una disminució de l'1,6%, mentre que el parc d'autobusos i autocars es va incrementar un 2,8%, fins a 63.590 unitats.

Per la seva banda, el nombre de tractors industrials al tancament de l'exercici actual es va situar en 218.119 unitats, la qual cosa es tradueix en una progressió del 4,9% respecte a les 207.911 unitats amb les quals es va acabar el 2016.

Les dades de l'Informe d'Anfac reflecteixen que el 2017 es va mantenir la tendència a l'alça en la relació entre vehicles de turisme i habitants a Espanya, amb més d'un automòbil per cada dos habitants.



Un augment continu des de 2010

Així, l'any passat es va tancar amb un total de 507 vehicles a Espanya per cada 1.000 habitants, la qual cosa suposa un increment del 3,2% en comparació de les 491 unitats comptabilitzades durant l'exercici anterior.

L'Informe d'Anfac de 2017 posa de manifest que el nombre de turismes per cada 1.000 habitants s'ha anat incrementant cada any des de 2010, quan es va registrar una xifra de 471 unitats per cada 1.000 habitants, un 7,6% menys que la dada de tancament de 2017.