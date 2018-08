Els productors de Poma de Girona preveuen una collita un 2% inferior a l'any passat

Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona preveuen una collita de 77.500 tones, entre un 1 i un 2% menys que l'any anterior. El seu president, Llorenç Frigola, ha explicat que ha estat una temporada sense condicions climàtiques adverses perquè no hi ha hagut ni gelades ni pedregades intenses. "La producció a Girona sempre és molt sostenible, a diferència d'altres punts d'Europa on tenen més problemes amb temperatures o el clima", ha explicat Frigola. Hi ha un increment de les varietats noves, com la Fiji o la Gala i un descens de les varietats "estàndards" com la Golden, la Red Delicious o la Granny Smith. Segons Frigola, això és perquè cada vegada més els productors opten per varietats més consumides i que s'adapten millor al terreny. El director general de la Fundació Mas Badia, Joan Bonany, ha detallat que el sector impulsa cada vegada més mesures sostenibles, com un sistema de reg per sensors que permet estalviar entre un 25 i un 30% d'aigua.