La facturació de les empreses creix un 4,9 % durant el juny

L'Índex general de la xifra de negocis empresarial al juny en termes de sèrie original va registrar una taxa positiva del 4,9%, per sota de l'obtinguda al maig (6%) en 1,1 punts percentuals, segons les dades facilitades ahi per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Des del mes de juliol del 2016 aquest índex de la facturació empresarial encadena xifres positives. Tots els sectors d'activitat s'han beneficiat d'aquesta millora de la facturació a excepció de les empreses dedicades al subministrament d'energia elèctrica i aigua, sanejament i gestió que han vist disminuir el seu índex de xifra de negocis un 1,5%. D'altra banda, les empreses dels sector del comerç han tingut un creixement de la facturació del 6,1%, seguit dels serveis no financers de mercat, amb el 4,8% més i la indústria amb un increment del 4,3%.

Una altra de les dades que aporta l'INE és que les fruites fresques, les patates i els seus preparats i les begudes alcohòliques són alguns dels productes que més s'han encarit entre gener i juliol, amb pujades en els dos primers casos superiors als dos dígits. En concret, el preu de les fruites fresques s'ha incrementat un 12,5% en els set primers mesos de l'any, mentre que el de les patates i els seus preparats ha augmentat un 10,8%. Les begudes alcohòliques, per la seva banda, s'han encarit un 4,6% fins al juliol.

A la banda dels descensos, el que més s'ha abaratit des de principis d'any és la roba d'home (-18,1%), seguida de la roba de dona (-16,6%), el calçat infantil (-13,6%), els complements de vestir (-13,4%), la roba de nen i nadó (-13,3%) i el calçat de dona (-11,2%).



Fer una truita de patates és més car

En l'últim any, les fruites fresques han disparat el seu preu un 13%, mentre que les patates s'han encarit un 12%. Si a aquesta última dada li sumem el preu dels ous, que ha pujat un 6% en dotze mesos, i el de la sal, que ha augmentat un 1,9%, es pot concloure que preparar una truita de patata és avui més car que fa un any, i això malgrat que el preu de l'oli d'oliva és més barat.