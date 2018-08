Ros (UGT) espera que el segon semestre «sigui el de la recuperació de salaris»

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, espera que aquest segon semestre «sigui l'inici real de la recuperació de salaris i drets» dels treballadors. El líder sindical va celebrar que els darrers mesos s'han assolit acords -com la renovació de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) o l'acord en matèria salarial en l'àmbit estatal- però ha avisat que «s'han de complir» i la UGT serà «exigent». Ros va avisar que si no s'aprofita «l'oportunitat», «el conflicte tornarà» i va assegurar que estaran especialment atents a l'aplicació de l'acord per augmentar de forma progressiva el salari mínim fins els 1.000 euros mensuals de cara a 2020. D'altra banda, va exigir la derogació de la reforma laboral i ha subratllat que tot i el canvi de govern a l'Estat amb el qual tenen «més optimisme», no hi renuncien. Ros, va dir que tenir polítics a la presó «és un problema» per trobar una solució a la situació política a Catalunya, i va assegurar que «la societat catalana s'ha mostrat contrària a la presó preventiva» en aquest cas.