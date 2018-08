Vacances al setembre: consells per comprar vols barats

Triar l'aerolínia, comparar preus, els dies de la reserva ... buscar vols barats no és la part més divertida de les nostres vacances, però sí la més necessària. Per fer-t'ho més fàcil, aquí et donem una sèrie de consells que t'ajudaran a trobar els bitllets més barats per a les vacances de setembre.



Les escales, les teves millors aliades

En general, els vols directes són més cars que els que fan escales. A l'hora de buscar vols barats haurem de pensar si ens compensa passar algunes hores en un aeroport per estalviar-nos una suma considerable de diners.



L'elecció de l'aeroport

A l'hora de comprar bitllets d'avió el normal és que ens centrem en els aeroports més propers al nostre domicili. Però de vegades, triar un de més allunyat pot suposar un estalvi important.

Sempre és millor mirar si surt més rendible volar des d'un altre lloc i completar el viatge amb un cotxe de lloguer o amb el transport públic, depenent de la distància a la qual estigui l'aeroport.



Bitllets d'anada i tornada?

Per estalviar temps, per pensar que així és més barat o per simple comoditat, estem acostumats a comprar el bitllet d'anada i el de tornada a la vegada. Però, alguna vegada t'has detingut a buscar aquests vols per separat?

Si comprem només un bitllet d'anada (de casa a la destinació) i després tornem a buscar un altre d'anada (però aquest cop des de la destinació a la nostra casa), pot ser que trobem alguna ganga que buscant d'un sol cop el bitllet d'anada i tornada.



Sigues flexible amb les dates

Encara que moltes vegades sigui complicat, sempre és recomanable ser flexible amb les dates de vacances. Per norma general els vols de dilluns a dijous són més barats que els dels caps de setmana. Si no t'importa volar en una data comcreta, el millor és triar l'opció de "visualitzar tot el mes" que ofereixen moltes aerolínies i cercadors per escollir les dates més econòmiques.



Triar quan viatjar

Ja no només és important escollir la data del vol, sinó també l'hora del dia. Encara que a alguns els hi costi horrors, matinar (o fins i tot anar a dormir tard) per agafar el vol pot ajudar-nos a estalviar uns quants euros.

Crea alertes de vols

Molts cercadors et donen l'opció de crear un avís sobre un vol en concret i amb determinades característiques. D'aquesta manera rebràs una notificació al teu correu electrònic cada vegada que aparegui un vol amb aquestes característiques.

Igualment, donant-te d'alta en les newsletter de les aerolínies estaràs al dia dels descomptes, ofertes o promocions que llancin.

Viatjar sense una destinació en concret

Pot passar que l'únic que vulguem sigui viatjar per desconnectar de la rutina sense tenir una destinació concreta en la ment. Si aquest és el teu cas, estàs d'enhorabona. Moltes aerolínies ofereixen la possibilitat de buscar els vols més barats d'unes dates concretes, independentment de la destinació.