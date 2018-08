Brighty&Co s'afegeix a l'oferta d'Espai Gironès i Nespresso hi obrirà un nou local

L'Espai Gironès, centre gestionat per Multi Spain Management S. A, amplia la seva oferta comercial amb la incorporació d'una nova marca i amb l'obertura d'un nou local per part d'una firma que ja hi opera. Per una banda, la firma de moda jove femenina Brighty&Co ha obert recentment una nova botiga de 58 metres quadrats situada a la primera planta. És el primer establiment que aquesta marca obre a Girona. I, per altra banda Nespresso obrirà properament un nou local de 64 metres quadrats.