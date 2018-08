Ryanair es disculpa per haver enviat 190 xecs de compensació defectuosos

Ryanair es va disculpar ahir mitjançant un comunicat amb els seus clients per enviar per error prop de 190 xecs de compensació sense la signatura d'autorització, fet que ha impedit als receptors fer-los efectius.

«A causa d'un error administratiu un minúscul nombre de xecs van ser enviats sense la signatura de confirmació", ha explicat la companyia, que ha destacat el petit nombre, en haver estat expedits més de 200.000 documents d'aquest tipus aquest mes de juliol. L'aerolínia de baix cost ha justificat aquest error per la intenció d'emetre al més aviat possible aquests xecs per als seus clients i ha assegurat que ja van tornar a ser enviats amb la signatura pertinent durant la passada setmana.

En l'últim mes l'aerolínia ha cancel·lat els vols de més de 100.000 clients a causa de les vagues europees dels seus tripulants de cabina (TCP) i pilots, sense tenir en compte les cancel·lacions i retards provocats per les vagues.