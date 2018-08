Ryanair cobrarà per l'equipatge de mà a partir de novembre

Ryanair ha anunciat aquest dijous que a partir de novembre l'equipatge de mà de fins a deu quilos, que fins ara era gratuït, tindrà un cost d'entre sis i deu euros.

La nova política de l'aerolínia permet als passatgers portar una "petita bossa personal" a bord, que podran col·locar sota el seient de davant, però només els clients que adquireixin el seu bitllet com 'priority' podran transportar també una maleta de fins a deu quilos.

Els viatgers que no pertanyin a classe 'priority' podran facturar la seva maleta de deu quilos per vuit euros en el moment de la reserva, que serà dipositada a la bodega de l'avió.

Segons l'aerolínia, aquesta nova mesura està motivada pels retards que patien els seus avions en tramitar l'equipatge i, a més, perquè alguns clients portaven maletes d'una grandària superior al permès.

Aquesta norma serà aplicada per a tots els clients a partir de l'1 de novembre, inclosos els que ja hagin gestionat les seves reserves, que podran unir-se a 'priority' per vuit euros o facturar la maleta per deu euros.