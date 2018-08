Cauen un 6,5% les pernoctacions a hotels catalans durant el juliol

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers de Catalunya van caure un 6,5% al juliol en relació amb l´any passat, segons les dades de conjuntura turística hotelera publicades aquest divendres per l´Institut Nacional d´Estadística (INE). Durant el mes de juliol de 2018, els hotels van registrar 7.924.106 nits contractades, 550.321 pernoctacions menys que el mateix mes de 2017 quan van registrar la xifra rècord de 8.474.427 nits contractades un mes de juliol. El retrocés més pronunciat és de les pernoctacions de viatgers espanyols que baixen un 7,2%. També disminueixen les pernoctacions d´estrangers un 6,2% respecte al juliol de l´any passat. El nombre de visitants que es van allotjar en hotels catalans al juliol es va situar en 2.381.346 la qual cosa suposa un retrocés del 3,6% en relació a l´estiu passat. La majoria dels visitants són residents a l´estranger (1.610.508) i 860.492 són residents a Espanya. Pel que fa a l´estat espanyol, les pernoctacions en hotels del conjunt d´Espanya van caure un 2,2%.

Pel que fa al descens del nombre de visitants en establiments hotelers a Catalunya també és en relació al millor valor absolut de la sèrie històrica en aquest mes que es va registrar el 2017 quan hi van passar 2.471.000 persones al juliol. La disminució de viatgers estrangers que han passat per hotels catalans al juliol ha estat del 3,9% (-63.521) i la baixada de residents a l´estat espanyol del 3% (-26.133).

Catalunya és el tercer destí amb més pernoctacions de residents a l´estat espanyol amb el 14,2% del total per darrere d´Andalusia i el País Valencià. Entre els estrangers, el Principat és el segon destí amb més pernoctacions de no residents amb el 20,7% del total només per darrere de les Illes Balears.

Al conjunt de l´estat espanyol es van contractar 42.698.817 nits d'hotel, un 2,2% menys en relació al juliol de 2017. Les nits contractades per no residents van baixar un 2,7% mentre que les de residents a l´estat espanyol ho van fer un 1,1%. Al juliol es van cobrir el 71,1% de les places ofertades al conjunt d´Espanya amb un descens interanual del 2,4%.

L´ocupació als hotels catalans al juliol es va situar per sobre de la mitjana espanyola amb un 73,6% de places ofertades cobertes. L´ingrés mitjà diari per habitació disponible va caure un 2,88% a Catalunya en relació a l´any anterior i es va situar en 83,11 euros. Al conjunt de l´estat espanyol és de 75,01 euros (+1,15%).

Els viatgers procedents del Regne Unit i Alemanya van concentrar el 24,9% i el 19,9%, respectivament, del total de pernoctacions al conjunt d´Espanya. El mercat britànic va baixar un 2,5% al juliol i l´alemany un 11,4%. Les pernoctacions de viatgers de França van augmentar un 2,9% mentre que els d´Holanda i Itàlia van disminuir un 8,7% i un 3%, respectivament.