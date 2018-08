Bankia posa a la venda 21 immobiliàries, quatre empreses ferroviàries i un gimnàs

Bankia continua amb l'aprimament de la seva estructura. El banc hereu de Bancaja i Caja Madrid té en el seu balanç 31 societats que estan classificades com a actius no corrents en venda, entre aquestes 21 promotores immobiliàries, quatre empreses ferroviàries i un gimnàs, a 30 de juny de 2018. Aquestes societats no són estratègiques per al banc controlat per l'Estat, que vol desinvertir, amb la seva alienació a un tercer, o si s'escau, amb la liquidació. Part d'aquestes societats de les quals intenta desprendre's procedeixen de BMN, banc absorbit per Bankia l'any passat, en què s'integra l'antiga Sa Nostra.

De les 31 societats qualificades com a actius no corrents en venda, 21 són immobiliàries, radicades a València (NewCoval i Urbanizadora Funte San Luís), Paterna (Share Capital), Madrid (Rivera 2012 i Vehículo de Tenencia y Gestión 9), Las Rozas (Royactura), Lorca, Cartagena i Cabezo de Torres (Promociones y Proyectos Murcilor, Cartagena Joven i Urbano Divertia); Múrcia (Nueva Vivienda Joven de Murcia), Barcelona (Quimanna Hortal), Vilafranca del Penedès (Sol Edificat Ponent), Palma (Metro House Investment, Ciutat Savall i S'Estel Nou Palma), Sevilla (Monteblanco Desarrollo Inmobiliario), Motril (Falstacen) i Mèxic (Inmacor Desarrollos, Inmobiliaria Piedra Bolas, Playa Paraíso Maya i Proyectos y Desarrollos Hispanoamericanos).

Les quatre empreses mexicanes són les que la seva antecessora Bancaja va crear amb Ferri i Baldó en el marc del grup Grand Coral, mentre que Share Capital és la que va constituir Bancaja amb Vicente Cotino per operar a Hongria. Les operacions de Mèxic han generat un suposat menyscapte de 750 milions d'euros i les d'Hongria, de 80 milions. De les 21 immobiliàries, Bankia ja ha iniciat els tràmits per liquidar-ne nou d'aquestes: Promociones y Proyectos Murcilor, Quimanna Hortal, Cartagena Joven, Ciutat Savall, Nueva Vivienda Joven de Múrcia, Riviera 2012, S'Estel Nou Palma, Urbanizadora Fuente de San Luís i Vehículo de Tenencia y Gestión 9.

Les participacions que Bankia té d'aquestes immobiliàries que va constituir majoritàriament amb socis locals oscil·len entre el 72,57% les de Mèxic (la partipació més alta) i el 24,10% la de Motril (Falstacen).

Bankia té en aquesta categoria tantes immobiliàries de Múrcia, Balears, Catalunya o Granada perquè aquestes eren les autonomies més fortes de BMN, que era el fruit de la unió de les antigues Caja Murcia, Sa Nostra (Balears), Caja Granada i Caixa Penedès.

A més d'immobiliàries, Bankia també té com a actius no corrents en venda gestores de societats (Cartera Perseidas), companyies d'oci (gimnàs O2 Centro Wellness de Granada), empreses de transport ferroviari (Arrendadora Ferroviaria, Ferromovil 3000, Ferromovil 9000 i Plan Azul 07) i firmes d'alimentació (Seralican), entre altres, a 30 de juny de 2018.



Perímetre actual

D'aquesta manera, Bankia compta amb 78 societats en el seu perímetre de consolidació, que inclouen les que estan en venda i altres que sí que són estratègiques: entitats financeres (Corporación Financiera Habana), asseguradores, firmes financeres de gestió d'actius i immobiliàries (veure informació gràfica en aquesta mateixa pàgina). De les immobiliàries, Bankia únicament en declara com a rellevants tres: Bankia Hábitat, Puertas de Lorca i Imnostrum División Inmobiliaria, les tres controlades per ell al 100%.

El banc presidit per José Ignacio Goirigolzarri ja sap el que és desinvertir. Des de la seva nacionalització, al maig de 2012, Bankia ha hagut de vendre prop de 500 societats, amb unes plusvàlues que freguen els 1.700 milions d'euros. Aquesta decisió va ser adoptada per ordre de la Comissió Europea, que va exigir a Bankia centrar-se en el seu negoci bancari bàsic i alienar la seva cartera industrial a canvi de rebre més de 22.000 milions d'euros d'ajudes públiques.