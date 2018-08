beneficis abans i després d'impostos

El principal objectiu de qualsevol empresa, sigui quin sigui el seu sector o manera d'operar al mercat, és aconseguir beneficis. Els beneficis són els guanys, el que realment queda a l'empresa com a fruit de la seva activitat. En tot cas, qualsevol que hagi vist alguna vegada un compte de resultats d'una companyia haurà percebut que a l'apartat dels beneficis n'existeixen de diversos tipus.

En comptabilitat empresarial existeixen, bàsicament, dos tipus de guanys diferents imputables a una societat: beneficis abans d'impostos i beneficis després d'impostos. A priori, només amb llegir els seus noms sembla fàcil saber quina és la diferència entre tots dos, si bé cada una d'aquestes accepcions té més particularitats darrere del que sembla. I és moment de desxifrar-les. Sobretot per als que estigueu interessats a invertir a empreses, ja que d'aquesta manera podreu saber si esteu dirigint bé les inversions.

BAI és l'acrònim de Benefici Abans d'Impostos. Com el seu propi nom indica, és un indicador del resultat d'explotació d'una empresa sense tenir en compte els impostos. En aquest cas, ens referim al de Societats, el tipus general del qual és a Espanya del 25%, si bé es redueix al 15% en el cas dels negocis posats en marxa per emprenedors, mentre que per a les cooperatives fiscalment protegides es queda en el 20%. Al BAI s'arriba després de restar als ingressos les despeses d'explotació. Es tractaria doncs del benefici brut, sense passar per la lupa d'Hisenda i dels bancs o altres creditors. Si ho pensem, és comparable a la nostra nòmina mensual; la podem llegir abans de pagar l'IRPF i seria anàloga a aquesta resultat, encara que nosaltres no hem de pagar interessos.

Per la seva banda, quan parlem de BDI ens estem referint al Benefici Després d'Impostos, que es tracta del guany real de l'empresa, el que queda després d'haver fet front a tots aquests pagaments dels que parlàvem abans (impostos, interessos, amortitzacions de préstecs ...). Per tant, el BDI seria el benefici net, el resultat final del compte d'explotació. A més, és l'indicador que permet conèixer el marge net de l'empresa, que consisteix a dividir els ingressos entre el benefici net. Aquest marge assenyala la capacitat del negoci de convertir els ingressos en beneficis.