Compromís exigeix al Govern espanyol una normativa per protegir les oliveres mil·lenàries

Compromís reclamarà al Govern espanyol que aprovi una normativa estatal per protegir les oliveres mil·lenàries i evitar el seu espoli continuat. El senador de la formació, Carles Mulet, va subratllar ahir que les llacunes legislatives així com la descoordinació policial i administrativa estan permetent que aquesta pràctica continuï de forma impune. Recentment s'han detectat casos de comercialització d'oliveres centenàries a la zona del Montsià i al País Valencià, concretament en una Finca de Sant Jordi (Baix Maestrat). Mulet, que formularà una pregunta per escrit al Govern espanyol, presentarà també una moció perquè aprovi una «legislació comuna de mínims» aplicable a totes les comunitats autònomes per aturar l'espoli. A Catalunya, per exemple, encara no existeix cap normativa específica que les protegeixi.



«Llacunes normatives»

«És un problema que ens afecta a tots. Hem de tenir consciència que aquests arbres mil·lenaris s'han de protegir i no poden ser objecte de compravenda alegrement, com si res, de robatori», argumentava el senador. De fet, a les conegudes Terres del Sénia, on es troba la concentració més gran d'oliveres mil·lenàries del món, es dóna la paradoxa que únicament les que es troben en territori sota administració valenciana disposen d'una llei específica que les protegeix. I, malgrat això, segons va reconèixer Mulet, «l'aplicació autonòmica i les llacunes» de la norma, sumades a una «descoordinació policial, política i administrativa», estan permetent que es produeixin casos com aquests. Ho fan, segons va explicitar, aprofitant el buit legal en el territori català o «vorejant la llei» valenciana, amb pràctiques com podar la copa dels arbres abans del seu transport o seleccionant exemplars de menys antiguitat.