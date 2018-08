Un estudi estableix que els perfils digitals i tècnics són el més demanats per les firmes

Els treballadors tècnics es troben entre els més demanats per les empreses a Espanya.

Els perfils digitals i tècnics s'han situat al capdavant dels més demanats a Espanya, mentre que la taxa de desocupació dels estudiants d'humanitats i ciències socials frega el 30%, segons es desprèn d'un estudi realitzat per la consultora de recursos humans Hays Response. En concret, els professionals més tècnics reben de mitjana unes 10 ofertes de treball al dia només a través de LinkedIn. A més, aquesta demanda està latent fins i tot abans que els estudiants finalitzin els seus estudis universitaris. Aquesta situació, segons Hays, fa que els sol·licitants tinguin més poder per negociar condicions, flexibilitat i salaris. Actualment, al sector tecnològic hi ha més ofertes que candidats, el que fa que les empreses estiguin més proactives a l'hora de buscar i contractar nous empleats.

No obstant això, a Espanya encara hi ha més de 350.000 llocs de treball sense cobrir per la manca de competències digitals, segons recorda el director de Hays Response, Salvador Sicart, que també assenyala que el sector del reclutament ha experimentat una tendència a l'alça.

Per a Sicart, el desfasament entre els acabats de graduar i el mercat laboral passa per les universitats. «Cada any surten al mercat entre 10.000 i 12.000 nous estudiants de disciplines d'humanitats i ciències socials, amb una taxa de desocupació que frega el 30%», apunta el director de Hays Response.

Per contra, Sicart afirma que en l'àmbit de les enginyeries o les carreres més tècniques només surten al mercat entre 50 i 100 persones, tot i que la taxa d'atur frega només el 5%. En aquesta línia, el director de Hays Response considera que un assessorament més personal i un major contacte amb les professions que demanen les empreses permetria que els estudiants dirigissin els seus estudis a les necessitats del mercat laboral.

D'altra banda, lamenta les poques facilitats que hi ha per realitzar pràctiques professionals a través de les universitats, fet que impedeix la millora de l'ocupabilitat dels acabats de graduar. A Espanya, actualment, segons Sicart, els perfils tecnològics s'estan cobrint amb professionals estrangers. Així, sota el seu punt de vista, la clau està en l'atracció del talent propi, començant per una formació adaptada «el millor possible» a la demanda de les empreses. «És fonamental la proactivitat de les companyies, els professionals de recursos humans han d'estar formats en un 75% en un perfil comercial per vendre adequadament l'oferta de treball», afegeix.