Gairebé el 40 per cent de les pimes no coneix el nou Reglament de Protecció de Dades

Gairebé quatre de cada deu petites i mitjanes empreses espanyoles (??,5?) no coneix el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), davant d'un ??,?? d'empreses que sí que té coneixement d'aquesta normativa, que s'aplica des del passat ?? de maig. Es tracta d'una normativa que obliga les organitzacions a sol·licitar el permís explícit del client per poder utilitzar les seves dades personals. Les empreses estan obligades a informar sobre quin tipus de dades estan tractant i com ho estan fent, així com també sobre la finalitat de les mateixes.

Les dades les recull l'Enquesta

sobre el grau de preparació de les empreses espanyoles davant el RGPD, elaborada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

(AEPD) i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa. L'estudi conclou que l'obligació d'elaborar el registre d'activitats li consta a un ??? de les pimes que han participat en l'elaboració del treball (?.???), mentre que un ??? coneix les noves obligacions del responsable del tractament de dades personals.

Els tractaments de dades que les pimes realitzen amb més freqüència són els de clients, proveïdors i empleats, que són tractats per gairebé la totalitat de les empreses (del ??? al ???) i, en menor mesura, els relatius a la videovigilància (???) i formularis a Internet (???). Així mateix, gairebé ? de cada ?? pimes consideren que el Reglament és millor que la

normativa anterior i vuit de cada deu el perceben com a positiu.

Pel que fa a les accions que han executat les empreses en matèria de protecció de dades, un ??,?? de les pimes compta amb un servei d'assessorament o pensa contractar-lo a curt termini, i un ??,?? de les empreses va notificar els fitxers amb dades personals per a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades de l'AEPD.

En aquest sentit, un ??,?? de les pimes disposa d'un document

sobre les mesures de seguretat a implementar en els tractaments de dades personals i un ??,?? inclou càpsules informatives als formularis en els quals recull dades personals dels interessats. D'altra

banda, un ??? asseguren estar disposades a contractar un servei d'assessorament per complir amb les noves obligacions, un ??? mostren la seva disposició a informar-se millor sobre el Reglament i un ??? opten per gestionar la protecció de dades amb mitjans propis i el suport de les eines i guies de l'AEPD.

«És el moment d'aclarir la serietat i la professionalitat, el bon fer dels consultors i professionals de la privacitat», va explicar Mar España, directora de l'AEPD.

Per altra banda, España va advertir que hi ha empreses que estan donant assessorament sobre

protecció de dades a cost zero «amb la cobertura fictícia d'un curs de formació pagat amb subvencions públiques». Això, va assegurar, és «una estafa de fons públics». Els resultats d'aquest estudi mostren també que un ??? de les pimes està d'acord amb que «les dades han de ser protegides

sempre perquè és una cosa que afecta tothom».