El Grup Nufri preveu una collita de prop de 75 milions de quilos de poma aquesta campanya

El Grup Nufri preveu assolir aquesta campanya una producció de prop de 75 milions de quilos de poma, entre les finques que la firma té tant a la demarcació de Lleida com a la de Sòria. Aquest volum representa aproximadament un 17% del total de producció estatal de poma. El grup hortofructícola lleidatà distribuirà sota la marca Livinda un 10% de la seva producció de poma, aquella que, segons la marca, compleix els estàndards més alts de qualitat (dolçor, cruixit, color i sabor).

Nufri ha començat aquests dies la recol·lecció de pomes a la finca de la Rasa (Sòria), on la companyia espera recollir aquesta campanya uns 25 milions de quilos de les varietats Golden, Gala, Fuji, Envy i Evelina.

Durant el darrer hivern, Nufri ha plantat les últimes 60 hectàrees en aquesta finca soriana, que d'aquesta manera ha arribat a les 800 hectàrees plantades, les quals es preveu que produeixin aproximadament 40 milions de quilos de pomes quan estiguin en plena producció durant els pròxims anys. La finca de la Rasa ocuparà durant la recol·lecció a 500 treballadors al camp, que se sumaran als 75 treballadors ja fixos de la central, i preveu incrementar les seves necessitats de personal en els pròxims anys juntament amb l'increment de volum.

La firma lleidatana també ha ampliat les càmeres de fred per poder absorbir i conservar tota la producció i dotar la finca de plena autonomia durant tota la campanya de comercialització.

Ignasi Argilés, director de producció i comercialització del Grup Nufri, ha valorat com a correcta la finalització de la passada campanya que «sobretot en la seva segona meitat s'ha vist influïda per la producció europea, però estem convençuts que la nostra aposta per una marca nacional forta ens mantindrà en la ment del consumidor».