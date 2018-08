«És lògic que es tributi per heretar, però no tant, hi ha autèntiques bestieses»

El nou Govern de Pedro Sánchez arriba amb ànim d'introduir canvis fiscals importants.

No sé si seran tan transcendentals. Fins ara ha estat només un anunci, potser per veure com reaccionava la gent.

Quin impacte pot tenir el nou impost a la banca que es planteja?

Al sector li pot afectar, lògicament. Està sense definir, i els bancs segur que ho repercuteixen als clients. Amb la teoria tributària a la mà, un impost d'aquest tipus va en contra del principi de generalitat. No sabem quin serà el fet imposable, perquè ja tenim un impost sobre els dipòsits bancaris i un altre sobre les operacions financeres, però no sabem com es definirà aquest nou, si serà un impost sobre el benefici o no. És complicat.

Els canvis fiscals començaran per establir un tipus mínim del 15% a Societats. Tributen poc les empreses espanyoles?

Hi ha queixes que les grans empreses no paguen impostos, quelcom que no és cert. Nosaltres vam fer un estudi demostrant que sí els paguen, el que passa és que molts dels beneficis vénen de fora, i quan els integres amb els beneficis que has tingut aquí has de restar els impostos que ja has pagat a l'estranger. Per això pensem que el que farà el Govern és limitar l'aplicació de les deduccions. Quin és el problema amb això? D'aquesta forma no es recull la capacitat econòmica real i a les grans empreses els pot fer molt de mal, i això pot provocar que les grans empreses o multinacionals que vulguin invertir a Espanya s'ho repensin.

També sobrevola un increment de l'impost del gasoil per intentar arraconar l'ús d'aquest combustible. Té sentit?

Té sentit en la mesura que en comparació amb Europa estem pagant menys per aquest combustible. Hi ha cert marge, però amb l'excepció dels transportistes, que no deixaran que pugi molt. Tot impost mediambiental està destinat a morir, perquè el que busca és que no facis el que grava.

I són efectius?

Aquests impostos, d'una banda, recapten i, de l'altra, tenen l'objectiu que la gent consumeixi menys. És una funció social. Els nois d'ara ja no fumen cigarrets, fumen tabac d'embolicar, és més barat. Tot això té un límit, perquè en el moment en què la gent deixi de consumir deixes de recaptar. De fet, la doctrina tributària mai considera els impostos ambientals com a recaptatoris perquè la seva finalitati és evitar el consum.

Hi ha una guerra fiscal entre comunitats autònomes a Espanya per atreure contribuents?

Sí, clarament. Però no només d'aquests impostos dels que hem parlat fins ara, també dels principals, com l'IRPF, el de successions i el de patrimoni. Especialment aquests dos últims perquè són sobre els que tenen més capacitat normativa les comunitats autònomes. La Constitució estableix l'autonomia financera de les comunitats, de manera que un marge se'ls ha de donar, però també estableix que la diferència de tributació no ha de ser molt gran. Però resulta que sí que ho és. Hi ha trasllats de residència per motius fiscals, i això no hauria de ser així. Hi ha marge per arribar a un acord, i quan es resolgui el problema català es pot arribar a un tipus mínim en patrimoni, per exemple.

I què es pot fer amb l'impost de successions?

La Constitució diu que hem de contribuir al manteniment de les despeses públiques d'acord amb la capacitat econòmica. Si heretar és una manifestació de capacitat econòmica, que ho és, el lògic és que hi hagi una certa tributació. Potser no tanta com la que hi ha, perquè entre estranys amb patrimonis alts pots arribar a tributar al 82%, el que és una bestiesa. Una certa progressivitat ha d'haver-hi, però inferior a la que hi ha ara. Cal buscar que no hi hagi competència deslleial entre les comunitats autònomes.

Les rendes del treball tributen més que les del capital, caldria reconsiderar aquesta tendència?

És difícil. Les rendes del capital són molt movibles i si les sotmets a tributació se'n poden anar. En canvi, les del treball no es mouen tant. Hi ha marge per apujar una mica la tributació de les rendes del capital, però és un equilibri molt complicat. Sí sabem que successions cal canviar-lo, que patrimoni cal harmonitzar-lo, però tocar l'IRPF pot tenir la seva complicació perquè pot haver-hi efectes com el fet que la gent deixi d'invertir.

Espanya té uns ingressos fiscals inferiors als de la mitjana europea...

Sí, però no tant. El tema de si els ingressos són o no un percentatge molt alt del PIB va unit a la despesa pública. Si tinc la sensació que els diners estan ben gestionats i que hi ha una assignació eficient dels recursos, tinc una bona educació i sanitat pública i bones carreteres, estaré més disposat a pagar. És el que passa als països del nord d'Europa, que estan acostumats a pagar més perquè també tenen millors serveis públics.

Hi ha molt frau fiscal a Espanya?

El del frau és un tema d'educació. No se soluciona amb més mesures repressives ni considerant el contribuent com un presumpte delinqüent. Hi ha d'haver un esforç perquè la gent senti que l'Agència Tributària és necessària. Però això és un canvi molt a llarg termini.

Caldria prohibir les amnisties fiscals per llei?

El que passa és que una llei posterior anul·la una anterior, així que... Una amnistia fiscal és una mesura que no és desitjable, però de vegades és necessària perquè permet obtenir informació i que surti a la llum molt patrimoni ocult.

L'actual Executiu i l'anterior s'han plantejat aplicar la «taxa Google» per gravar les vendes de les grans tecnològiques i contrarestar les seves pràctiques d'enginyeria fiscal. És un pas en la bona direcció?

La de l'Estat està pendent, però la de la Unió Europea és una mica matar mosques a canonades. És difícil determinar on s'obtenen els beneficis, i davant d'aquesta dificultat s'ha decidit crear un impost indirecte. Donar-li una solució fiscal a aquest embull de serveis que ofereixen aquestes empreses és molt complicat.

Què es pot fer fiscalment amb l'anomenada economia col·laborativa?

Aquest és un altre problema. Aquí hi ha dos temes. D'una banda, la regulació del sector. És a dir, és una qüestió d'ordre públic dir Tens la llicència per fer això?, compleixes amb les mesures de seguretat? Després ve la tributació. Nosaltres hem arribat a un acord amb Airbnb perquè tots els anomenats amfitrions (els propietaris) puguin tenir informació sobre com tributar. El que passa és que és molt complicat tenir informació sobre aquests rendiments. La tributació es basa en la informació i quan tens economia col·laborativa el que falta és informació.