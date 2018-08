Supermercats Dia destitueix el seu conseller delegat i es dispara en borsa

El consell d'administració de Dia va rellevar ahir Ricardo Currás com a conseller delegat de la cadena de supermercats, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valor. Currás deixa Dia després de 32 anys en la companyia, 10 d'ells com a conseller delegat, en els quals ha dirigit el canvi de la cadena de supermercats, la seva sortida a Borsa i ha contribuït a l'evolució del model de gestió de la signatura. «Sense la seva aportació, no serien comprensibles els èxits en la història de la companyia», han assenyalat des del grup.

El mercat va rebre amb alegria la destitució de Currás, ja que la cadena va pujar ahir a un ritme del 9% en borsa . D'altra banda, Dia va nomenar com a conseller delegat Antonio Coto, un directiu amb més de 30 anys d'experiència dins de la companyia i que fins ara exercia el càrrec de director executiu a Amèrica Llatina.